Tevredenheid NMBS bereikt historisch dieptepunt kv

27 november 2018

04u54

Bron: Belga 0 Amper 60,9 procent van de NMBS-klanten is tevreden over de dienstverlening. Dat blijkt uit de tevredenheidsmeting die het spoorbedrijf vorig jaar doorvoerde bij 4.400 reizigers en waarover De Tijd vandaag bericht. Volgens de krant gaat het om een historisch dieptepunt. In 2016 was 65,5 procent nog tevreden.

De NMBS scoorde vorig jaar op alle dertien gemeten parameters slechter dan in 2016. Vooral de tevredenheid over de stiptheid van de treinen ligt erg laag: 42,1 procent van de klanten is daarmee tevreden, een vijfde minder dan in 2016.

Meer dan de helft van de ondervraagden stoort zich aan de prijs van de treinrit. De tevredenheid over de informatie, zowel in de stations, in de trein als online, daalde vorig jaar evengoed sterk. De tevredenheid over de treinbegeleiders, die traditioneel goede punten krijgen, ging er ook licht op achteruit. Al blijven meer dan acht op de tien klanten positief over de NMBS-medewerkers in de trein.

NMBS-topvrouw Sophie Dutordoir erkent dat veel van de kritiek “volledig terecht” is. Maar ze wijst ook met een beschuldigende vinger naar de politiek. "Als de NMBS vandaag is wat ze is, dan komt dat door de visie die de politiek in België op het bedrijf had. De NMBS is het gevolg van politieke keuzes en prioriteiten."

Ook De Lijn kampt met dalende tevredenheidscijfers. De Brusselse vervoersmaatschappij MIVB daarentegen kreeg vorig jaar van haar reizigers 7,1 op 10, de beste score ooit.