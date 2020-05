Tests op antilichamen worden voor iedereen beschikbaar: “Let wel op voor vals gevoel van veiligheid” SVM

29 mei 2020

19u28

Bron: Belga 10 Iedereen zal zich kunnen laten testen op de aanwezigheid van antilichamen tegen het coronavirus. Dat heeft minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) vanavond aangekondigd.

De zogenaamde serologische tests gaan na of iemand antilichamen heeft aangemaakt tegen het nieuwe coronavirus. Worden die antilichamen aangetroffen in het bloed, dan geeft dat aan dat de persoon in kwestie eerder besmet is geweest met het virus.

Nu er betrouwbare tests beschikbaar zijn, wil De Block ze breed uitrollen. Voor sommige doelgroepen zal de test helemaal terugbetaald worden. Voor anderen zal de factuur maximaal 9,60 euro bedragen. De test moet wel op de lijst van Sciensano staan en de analyse moet uitgevoerd worden door een erkend laboratorium. De koninklijke besluiten worden binnenkort gepubliceerd in het Staatsblad.

Niet automatisch immuun

De Block waarschuwt wel voor een "vals gevoel van veiligheid". "De aanwezigheid van antilichamen betekent niet dat men automatisch immuun is geworden tegen Covid-19. “Het is dus essentieel om alle voorzorgsmaatregelen te blijven respecteren, ongeacht of u antilichamen tegen het virus hebt", legt de minister uit.

De serologische tests kunnen volgens De Block in een beperkt aantal situaties een aanvulling vormen op de moleculaire testen (PCR), waarbij met een speciaal wattenstaafje testmateriaal wordt afgenomen in de neusholte of de keel. Die tests geven aan of een persoon op dat moment is besmet. Ze blijven de belangrijkste methode om het nieuwe coronavirus op te sporen en worden helemaal terugbetaald indien de persoon in kwestie symptomen vertoont.

De Block herhaalt tenslotte nog eens dat er momenteel geen zelftests bestaan die betrouwbare resultaten opleveren. Ze zijn verboden in België.

