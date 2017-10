Testrit met peperdure McLaren 720S in Knokke loopt fout af Mathias Mariën

10u14

De bestuurder van een peperdure McLaren 720S zal zich zijn ritje door Knokke wellicht nog lang herinneren. De bolide, die minstens 300.000 euro kost, kwam tijdens een testrit terecht tussen de bomen.

Het ongeval gebeurde het voorbije weekend tijdens de Zoute Grand Prix. De bestuurder reed niet mee met de rally zelf, maar verzorgde een testritje met de peperdure sportwagen. Zaterdagmiddag raakte de McLaren plots van het wegdek. Mogelijk speelde het slechte weer een rol in de slippartij. De bestuurder raakte heelhuids uit de wagen, maar de wagen liep wel schade op. Het was een van de eerste keren dat de sportwagen van McLaren in België te zien was. De organisatie van de Zoute Grand Prix is op de hoogte, maar omdat het niet gebeurde tijdens het evenement zelf weten ze er ook daar het fijne niet van. "Tijdens ons evenement zelf verliep alles - behalve wat blutsen hier en daar - veilig", zegt organisator Philippe Bourgoo. Hoe groot de schade aan de McLaren is, is niet duidelijk.