Testdorp voor Antwerpenaren zonder symptomen vanaf vandaag open IB

06 augustus 2020

05u12

Bron: Belga 0 Op Park Spoor Oost aan de Noordersingel in Antwerpen opent deze ochtend het testdorp TestCovid voor mensen zonder symptomen. Inwoners van de stad en vier buurgemeenten kunnen daar een test laten afnemen.

Dat kan enkel indien ze een activatiecode van een contactonderzoeker of de federale overheid ontvingen, geen symptomen hebben, en na registratie en het maken van een afspraak via www.testcovid.be.

Spoedarts Jan Stroobants van ZNA Middelheim nam het initiatief voor het testdorp, om de druk op de ziekenhuizen en huisartsen te verlichten en de testcapaciteit in Antwerpen te vergroten. "Als je berichten leest dat het twee tot drie dagen duurt vooraleer je getest kan worden en nog eens twee tot drie dagen om de resultaten te kennen: dan is het kalf natuurlijk al lang verdronken.”

Drie teststraten

Om half tien openen op Spoor Oost drie 'teststraten': twee rijen waarlangs men in de wagen kan getest worden, en een derde straat voor mensen die te voet of met de fiets komen. In de wagen kunnen tot vier mensen getest worden, een persoon per raampje. Voor het testen worden studenten verpleegkunde van de AP-Hogeschool ingeschakeld. Er worden ook maatregelen genomen om mensen te beschermen tegen het warme weer.

Capaciteit tot 4.000 tests per dag

In eerste instantie kunnen per dag in die drie teststraten 500 à 600 mensen per dag getest worden, maar die capaciteit kan indien nodig opgeschaald worden naar 4.000. Daarvoor is ruimte genoeg beschikbaar om het aantal teststraten uit te breiden. In TestCovid zijn inwoners van de stad Antwerpen en buurgemeenten Borsbeek, Schoten, Stabroek en Wommelgem welkom.

Alleen mensen die een activatiecode gekregen hebben, via contactonderzoeker of na terugkeer uit een risicogebied, kunnen zich registreren. De persoon mag geen ziektesymptomen van Covid-19 vertonen. Wie wel symptomen heeft moet zijn huisarts contacteren.