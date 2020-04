Testcapaciteit in ons land gestegen tot 10.000 per dag Redactie

04 april 2020

18u41

Bron: Belga 0 De testcapaciteit voor het coronavirus is gestegen tot 10.000 per dag. Dat meldt het kabinet van minister Philippe De Backer. Er zullen dus meer tests kunnen uitgevoerd worden in de ziekenhuizen.

"Op dit moment is de testcapaciteit in België hoger dan 10.000 testen per dag. De afgelopen week werden gemiddeld tussen de 3.500 en 4.000 testen per dag uitgevoerd", klinkt het. "De stock voor staalafnamemateriaal laat toe dat het aantal testen per dag opgeschaald wordt naar 10.000.”

De testcriteria zullen in overleg met de Risk Management Group, samengesteld uit experts en wetenschappers, in functie van de extra beschikbare capaciteit worden bijgestuurd. "Zo kan het aantal uitgevoerde testen, wat een verantwoordelijkheid blijft van onze zorgverleners in functie van de noodzaak, effectief toenemen", klinkt het.

De coronataskforce onder leiding van De Backer moet onder meer oplossingen zoeken voor de dreigende tekorten aan medisch materiaal en de testcapaciteit in ons land opdrijven.