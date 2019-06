Test met stroomstootwapens of tasers in 22 politiezones verlengd tot eind juni 2020 FVI

13 juni 2019

14u58

Bron: Belga 0 In 22 lokale politiezones loopt een testfase voor het gebruik van stroomstootwapens of tasers. In totaal werd reeds vijf maal een taser gebruikt. In een aantal gevallen werd het stroomstootwapens enkel getoond. Dat verklaarde de woordvoerder van minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem. De testfase in intussen verlengd tot 30 juni 2020.

Het gebruik van tasers door de politie kwam donderdag in De Standaard aan bod naar aanleiding van de dood van een man in Wevelgem. Die werd door een politieagent doodgeschoten nadat hij een andere politieman had aangevallen met een schroevendraaier. Hadden de inspecteurs een stroomstootwapen gebruikt bij hun interventie, dan had zijn dood voorkomen kunnen worden, luidde de redenering. "Het ­incident in Wevelgem bewijst dat ze (de tasers, nvdr.) zo snel mogelijk algemeen in­gevoerd moeten worden. In Frankrijk en Nederland is dat al het geval", stelt Nico Paelinck, voorzitter van de ­Vaste Commissie Lokale Politie (VCLP) in de krant.

Momenteel loopt er een test in 22 politiezones. Die testfase is intussen verlengd tot eind juni van volgend jaar. In totaal werd vijf maal effectief gebruik gemaakt van een taser. Ook werd het wapen enkele keren getoond, wat blijkbaar volstond om betrokkene te kalmeren.

De vakbonden toonden zich een koele minnaar van de tests met stroomstootwapens. Volgens hen ontbrak elk juridisch kader voor het gebruik van de wapens, waardoor de politiemensen zouden kunnen gesanctioneerd worden indien er iets fout zou lopen bij het gebruik van een taser. Maar minister De Crem antwoordde begin dit jaar op een schriftelijke vraag dat het juridische kader voor het gebruik van een taser hetzelfde is als dat voor het gebruik van andere niet-dodelijke wapens van de politiediensten. Dat is volgens de minister ook de mening van het college van procureurs-generaal, dat een advies gaf bij de start van de testfase.