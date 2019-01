Test-Aankoop wil Italiaans farmabedrijf dat geneesmiddel 335 keer duurder maakt aanklagen Jeroen Bossaert

20 januari 2019

18u53 0 Het Italiaanse farmabedrijf Leadiant Biosciences mag zich aan een klacht bij de Belgische Mededingsautoriteit verwachten. Consumentenorganisatie Test-Aankoop vindt dat het bedrijf haar monopolitie-positie misbruikt heeft.

Leadiant kocht de voorbije jaren alle producenten van het levensnoodzakelijke geneesmiddel CDCA op en sloot ze vervolgens één voor één. Daardoor heeft het Italiaanse bedrijf het monopolie in handen. Gevolg? De prijs voor het geneesmiddel is op 10 jaar tijd al 335 keer duurder geworden. “Wat ze doen, is strafbaar”, zegt Test-Aankoop. “Ze misbruiken hun machtspositie. Wij bereiden een klacht voor die we zullen indienen bij de Belgische Mededingsautoriteit.” Als de klacht gegrond blijkt, dan kan het Italiaanse bedrijf een boete krijgen die oploopt tot 10% van de jaaromzet.

Ook Marc Coucke reageerde al op ons artikel. Hij gaf één van zijn ondernemingen onmiddellijk de opdracht om op zoek te gaan naar de grondstof voor het medicijn CDCA, zodat ze in het UZ Leuven het goedkope alternatief opnieuw kunnen bereiden. “Beschaamd dat de farma-industrie soms nog zo handelt. Als bestuurder van Fagron, de wereldmarktleider (tevens zeer actief in België) in compounding, heb ik direct opdracht gegeven om deze grondstof wereldwijd te zoeken en dan moeten we in België registratie indienen voor magistrale bereiding”, aldus de ondernemer op Twitter. “Met plezier heb ik gehoord dat ze er al een week mee bezig waren, net om dit soort problemen op te lossen. We kunnen natuurlijk niks beloven, maar gaan alles doen om deze reeds zo getroffen mensen hun leven terug te geven!”

