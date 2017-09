Test-Aankoop waarschuwt voor Nederlandse oplichters die bellers gratis vliegtickets beloven MVDB

11u28

Bron: Het Nieuwsblad - VRT 0 thinkstock Test-Aankoop waarschuwt voor Nederlandse oplichters die mensen opbellen en hen voordelige of zelfs gratis vliegtickets aanbieden. Mensen die toestemmen om een mail met meer informatie te ontvangen, krijgen vervolgens een rekening van 76 euro, ook al is er geen enkel contract getekend, schrijft Het Nieuwsblad.

De gedupeerden worden daarna door de oplichters onder druk gezet om te betalen. Dat doen ze per mail, per sms of via de telefoon. Sommigen kregen zelfs een brief van een incassobureau toegestuurd en voelden zich zo geïntimideerd dat ze betaalden.

Lees ook Oplichters doen zich aan telefoon als bankbediende voor

Test-Aankoop en het Europees Centrum voor de Consument (ECC) ontvingen de afgelopen maanden al meer dan honderd klachten. De oplichters stellen zich voor als 'Shop & Fly' of 'BeterPrijs'.

Wie wordt opgebeld, haakt best zo snel mogelijk in. De consumentenorganisatie vraagt gedupeerden eventuele facturen of aanmaningen schriftelijk te betwisten en vooral niet te betalen. Ook een klacht indienen bij de politie wordt aangeraden.

Test-Aankoop heeft de fraude ook gemeld bij economische inspectie, wat mogelijk leidt tot overleg met Nederlandse collega's.