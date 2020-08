Test Aankoop waarschuwt: “Laat je niet vangen door jacuzzideals.be” JTO

05 augustus 2020

15u24 2 Het warme weer doet ons onvermijdelijk wegdromen van iets verfrissend, denk maar aan een ontspannende jacuzzi. Laat je daarbij echter niet overhalen om een bestelling te plaatsen op de website van jacuzzideals.be. Dat meldt Test Aankoop vandaag.

Bij consumentenorganisatie Test Aankoop regent het klachten van consumenten die een jacuzzi kochten op de website van Jaccuzideals.be. Ze betaalden 400 tot 900 euro om binnenkort te kunnen genieten in een jacuzzi van het merk Intex.

Na het plaatsen van hun bestelling ontvingen de klanten wel nog een bevestiging, maar vervolgens stopte de aankoopprocedure abrupt. Gedupeerden wachtten tevergeefs op hun jacuzzi en e-mails naar het verantwoordelijke bedrijf blijven onbeantwoord.

Volgens Test Aankoop is hier vermoedelijk sprake van bedrog. De consumentenorganisatie benadrukt dat de website jacuzzideals.be onbetrouwbaar oogt. Nergens kun je de algemene voorwaarden lezen, er is slechts geringe informatie beschikbaar over de bestelling, alsook over de garantie en er zijn maar enkele FAQ over het onderhoud. “Bovendien vind je nergens de adres -of contactgegevens van de onlineverkoper, behalve een e-mailadres waar dus niet eens op wordt gereageerd”, aldus Test Aankoop.

Kredietkaart

Ook vreemd is dat de betalingen blijken te zijn uitgevoerd op een rekeningnummer van een onlinebank in het Verenigd Koninkrijk.

“Indien je jouw bestelling hebt betaald met een kredietkaart: Visa, MasterCard of American Express, kun je proberen om je geld terug te eisen. Die drie instanties beschikken daarvoor op hun website over een speciaal formulier. Aarzel tot slot niet om de oplichterij te signaleren bij het meldpunt van de FOD Economie”, besluit de consumentenorganisatie.