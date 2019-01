Test-Aankoop waarschuwt: “Deze lippenbalsems voor kinderen bevatten schadelijke stoffen” ttr

29 januari 2019

11u14

Bron: Radio 2, Test-Aankoop 0 Uit een onderzoek van Test-Aankoop blijkt dat verschillende lippenbalsems voor kinderen stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. “De stoffen zijn allesbehalve onschuldig”, zegt Simon November van Test-Aankoop op Radio 2.

Verschillende lippenbalsems met smaakjes, zoals framboos, aardbei en vanille, bevatten stoffen die van minerale olie afkomstig zijn. Het gaat om de verzadigde koolwaterstoffen (Mineral Oil Saturated Hydrocarbons of MOSH) en aromatische koolwaterstoffen (Mineral Oil Aromatic Hydrocarbons of MOAH).



Wetenschappers vermoeden dat MOAH kankerverwekkend kunnen. De MOSH kunnen zich opstapelen in de organen en (goedaardige) gezwellen vormen in lymfeklieren, lever en milt.

Geen normen

In de cosmeticawereld zijn geen duidelijke Europese normen vastgelegd voor deze stoffen. “Er is een aanbeveling van de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid van 0 procent, maar uit onze test blijkt dat veel merken hierboven zitten”, aldus Simon November op Radio 2.



“Voor voeding bestaan er al normen, net omdat die koolwaterstoffen gevaarlijk zijn. Men gaat er vanuit dat lippenbalsems niet opgegeten worden, al komt een groot deel wel in de mond van kinderen terecht”, klinkt het. Test-Aankoop stuurde een brief naar de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid en dringt aan op een ontmoeting met minister Maggie De Block.

Ingrediënten

“Of er MOSH of MOAH in de lippenbalsems zitten, kan je niet uitdrukkelijk aflezen op de ingrediëntenlijst”, zegt Simon November op Radio 2. Maar als de ingrediëntenlijst één van de volgende bestanddelen bevat, dan zit je met ingrediënten op basis van minerale olie die MOSH of MOAH kunnen bevatten: cera microcristallina, microcrystalline wax, ceresin, ozokerite, paraffine of petrolatum.

Test-Aankoop publiceerde een zwarte lijst met lippenbalsems die beter niet gebruikt kunnen worden. Maar liefst vijftien van de achttien geteste producten werden afgekeurd:

Er zijn slechts drie lippenbalsems die Test-Aankoop goedkeurt, omdat ze geen MOSH of MOAH bevatten: