Test-Aankoop stuurt ingebrekestelling naar Thomas Cook: “U bent in overtreding met de wet” ttr

24 september 2019

18u14

Bron: belga 6 Test-Aankoop heeft vandaag een ingebrekestelling gestuurd naar Thomas Cook, omdat voor toeristen die op reis zijn de huidige situatie onrustwekkend blijft. De consumentenorganisatie hekelt dat ze sinds deze ochtend tevergeefs met de touroperator in contact probeert te komen om een oplossing te vinden voor de honderden dossiers "die de jongste 24 uur bij ons werden geopend".

Op het noodnummer van de FOD Buitenlandse Zaken, dat maandagavond laat werd opgestart, waren deze namiddag al meer dan 600 oproepen binnengekomen. Het wachtteam van Buitenlandse Zaken is er om Belgische klanten van Thomas Cook in het buitenland zo goed mogelijk te begeleiden en mee te zoeken naar oplossingen.

Test-Aankoop wordt naar eigen zeggen sinds gisteren overspoeld door oproepen van ongeruste klanten die vrezen niet te kunnen vertrekken op vakantie, niet kunnen terugkeren van hun reis of "op het punt staan veel geld te verliezen in dit avontuur". De organisatie wilde daarom Thomas Cook bereiken om "enkele specifieke punten uit te klaren, hetgeen ondertussen via het Garantiefonds gebeurd is".

"Vanuit Tunesië, Spanje en Marokko bereiken ons vragen en waarschuwingen van uw klanten die ons melden dat lokale toeleveranciers van de hotelgasten hoge bedragen (soms tot 3.000 euro) eisen om te kunnen blijven genieten van de diensten van het hotel, hun verblijf te kunnen afronden en te vertrekken, toegang te kunnen blijven hebben tot de infrastructuur, ... De assistentie van uw kant ter plaatse blijkt evenwel tekort schieten. U bent derhalve in overtreding met de wet", richt Test-Aankoop zich tot de touroperator.

Geldbedragen

"Erger nog, uw vertegenwoordigers ter plaatse moedigen toeristen aan om over te gaan tot het betalen van de bedragen die worden geëist door de lokale hotels en resorts om te genieten van een enigszins normaal verblijf. In bepaalde gevallen doen deze praktijken zelfs denken aan afpersing en het gijzelen van toeristen die, vaak in familieverband en met minderjarige kinderen, op vakantie zijn", klinkt het.

Als die bedragen worden betaald door reizigers ter plaatse is er geen garantie dat deze sommen door het Garantiefonds Reizen terugbetaald zullen worden. "De aanbeveling door uw medewerkers om over te gaan tot betaling is dus ongefundeerd en onverantwoord, zeker als men weet dat deze reizigers al voor hun reis betaald hebben. (...) Derhalve moeten deze praktijken binnen een zo kort mogelijke termijn een halt worden toegeroepen.”