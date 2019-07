Test Aankoop start collectieve rechtszaak op tegen Ryanair ttr

Bron: belga 4 binnenland Consumentenorganisatie Test Aankoop lanceert vandaag een collectieve rechtszaak (zogenoemde class action) tegen de Ierse lagekostenmaatschappij Ryanair. Het doel ervan is schadevergoeding te krijgen voor de naar schatting 40.000 reizigers die vorige zomer hinder ondervonden van de verschillende stakingen van Ryanair-personeel op de luchthavens van Zaventem en Charleroi. Test Aankoop meent dat die passagiers samen recht hebben op minstens 16 miljoen euro.

Volgens Test Aankoop hebben de reizigers die getroffen werden door de vier stakingsdagen van Ryanair-werknemers in België (op 25 en 26 juli, 10 augustus en 28 september), recht op een extra compensatie bovenop de terugbetaling van hun ticket of hun herboeking. Die compensatie, voorzien in Europese regels, bedraagt 250 tot 600 euro, afhankelijk van de afstand van de vlucht.

Maar Ryanair weigert die compensatie te betalen. Volgens de maatschappij hebben de reizigers er geen recht op omdat de stakingen buiten de wil van de luchtvaartmaatschappij om plaatsvonden.



Die redenering wordt door Test Aankoop betwist. “De reizigers hebben recht op compensatie, want het was een staking van het eigen personeel. Het was dus geen overmacht”, aldus woordvoerder Simon November. “Er is ook Europese rechtspraak die dat ondersteunt. Die zegt trouwens dat zelfs een wilde staking geen overmacht is.”

Verjaring

Test Aankoop had na de stakingen al een veertigtal dossiers voor de rechter gebracht in Zaventem en Charleroi, in de hoop dat er snel een uitspraak zou volgen. De consumentenorganisatie dacht dan voor de overige passagiers een gelijkaardige regeling te verkrijgen bij Ryanair.

Maar in Zaventem verklaarde de rechter zich onbevoegd en in Charleroi is de procedure nog steeds lopende. Daarom start Test Aankoop nu toch een class action-procedure op, bij de Franstalige ondernemingsrechtbank van Brussel. Anders dreigde de verjaring - een jaar na de eerste stakingsdag.

De rechter moet eerst beslissen of de zaak van Test Aankoop ontvankelijk is. Nadien zal het ook van de rechter afhangen of de getroffenen allemaal automatisch in de zaak worden opgenomen (opt-out), of dat ze zich één voor één moeten aanmelden (opt-in). De verwachting is dat de class action-procedure minstens een jaar zal duren.

Test Aankoop telde tijdens de stakingsdagen meer dan 170 vertraagde of geannuleerde vluchten van en naar de luchthavens van Zaventem en Charleroi. Ze gaat uit van zowat 40.000 getroffen passagiers.

Groepsvordering

De consumentenorganisatie lanceert ook een website met informatie over de groepsvordering: www.testaankoop.be/actieryanair. Ze benadrukt dat de hele procedure gratis zal zijn voor de deelnemers.

Het is de achtste keer dat Test Aankoop een class action opstart sinds dat in september 2014 mogelijk werd. Dat gebeurde onder meer tegen VW, Facebook en Groupon. Enkele keren kwam het al tot een minnelijke schikking in de loop van de procedure.

Ryanair kreeg vorig jaar in verschillende Europese landen te maken met stakingen. Piloten, stewards en stewardessen eisten onder meer dat de maatschappij vakbonden zou erkennen en het lokale arbeidsrecht zou respecteren. Intussen werden in België vakbonden erkend en werden de eerste collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) afgesloten met piloten en cabinepersoneel.