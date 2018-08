Test-Aankoop sleept Ryanair voor de rechtbank na weigering om passagiers te compenseren ADN

09 augustus 2018

14u42

Bron: Belga 0 Test-Aankoop stapt naar de rechtbank omdat Ryanair weigert passagiers te compenseren voor de geannuleerde vluchten als gevolg van de recente stakingen bij de luchtvaartmaatschappij. Dat heeft de consumentenorganisatie vandaag bekendgemaakt.

Volgens de organisatie weigert Ryanair passagiers te compenseren voor de stakingen van 25 en 26 juli en 10 augustus. De luchtvaartmaatschappij verschuilt zich achter overmacht. Maar, aldus Test-Aankoop, in het verleden heeft het Europees hof van Justitie al geoordeeld dat een interne staking bij een luchtvaartmaatschappij geen geval van overmacht is.



Voor Test-Aankoop is de maat vol. De verbruikersorganisatie verzamelt vijftig dossiers en zal die in de week van 20 augustus voor de rechter brengen.

