Test-Aankoop onderhandelt met Facebook over compensatie voor gedupeerden privacyschandaal

11 april 2018

14u06

Bron: Belga 0 Een delegatie van Euroconsumers, een koepelorganisatie van enkele consumentenorganisaties waaronder het Belgische Test-Aankoop, heeft vandaag een "constructieve" ontmoeting gehad met verantwoordelijken van Facebook over het privacyschandaal. Dat meldt Euroconsumers in een persbericht. Facebook zou zich geëngageerd hebben om binnen de twee weken een antwoord te formuleren op de eisen, onder meer over compensaties voor getroffen consumenten.

"Het werd een erg open, vruchtbaar gesprek waarin uitvoerig van gedachten werd gewisseld en waarin Facebook het nodige belang hechtte aan consumentenrechten en onze rol als consumentenorganisatie", zegt Test-Aankoop in een reactie.

Gepaste compensatie

De consumentenorganisaties willen onderhandelen over "een gepaste compensatie" voor consumenten van wie de gegevens werden misbruikt door Cambridge Analytica of via andere apps op Facebook. De netwerksite moet er ook voor zorgen dat gebruikers hun eigen data als enige kunnen beheren. "Zij, en alleen zij, moeten kunnen beslissen waar, wanneer en met wie ze hun gegevens wensen te delen", klinkt het.

Volgens Test-Aankoop heeft Facebook zich ertoe geëngageerd om binnen de twee weken op die eisen terug te komen. De ingebrekestelling die de consumentenorganisaties op 22 maart 2018 verstuurden, blijft behouden maar wordt tot dan "on hold" gezet.