Test-Aankoop naar Amerikaanse rechter tegen Facebook KVDS

03 augustus 2018

06u12

Bron: Belga 0 In de marge van de groepsvordering die Test-Aankoop in ons land heeft opgestart tegen Facebook, mengt de consumentenorganisatie zich nu ook in een Californische rechtszaak tegen het sociale netwerk. Inzet zijn geheime e-mails van Facebooktoplui, ­documenten die Mark Zuckerberg en co absoluut 'vertrouwelijk' willen houden. Dat schrijven Het Nieuwsblad, de Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg.

Naast Test-Aankoop hebben ook CNN, The Guardian en The New York Times een soortgelijke procedure lopen. Vandaag vindt een eerste zitting plaats, op 7 september een tweede.





Volgens Test-Aankoop-woordvoerder Simon November doken de mails op in een rechtszaak waarin Facebook verwikkeld is met een app-ontwikkelaar. "In dat proces zijn e-mails opgedoken van hooggeplaatste personen bij Facebook, waarin wordt gediscussieerd over de commerciële strategie rond het verzamelen en gebruiken van de persoonlijke gegevens die Facebook heeft van zijn gebruikers. Die e-mails zijn razendinteressant voor de collectieve rechtsvordering die in ons land op 29 oktober voorkomt en waarvoor al meer dan 25.6oo mensen hebben ingeschreven."

