Test-Aankoop is het beu: "Zet eindelijk voedingsscore op verpakkingen" Nog steeds voedingsmiddelen te koop met misleidende informatie TT

27 januari 2018

16u49

Bron: Belga, VTM Nieuws 0 In winkelrekken over heel Europa zijn nog altijd producten te vinden waarop een misleidende voedings- of gezondheidsclaim staat. De Europese consumentenorganisatie BEUC en elf ledenorganisaties, waaronder Test-Aankoop, roepen daarom de Europese Commissie op om eindelijk werk te maken van voedingsprofielen.

"Met voedingsprofielen zal de sector zijn producten niet langer gezonder kunnen voordoen dan ze eigenlijk zijn", leggen Test-Aankoop-woordvoerder Simon November en BEUC-directeur Monique Goyens uit. "We vonden meer dan 100 voorbeelden van claims op ongezonde producten. Te sterk gesuikerde of vette voedingsmiddelen worden vermomd als gezonde voeding. Dit is onaanvaardbaar, zeker nu obesitas in Europa in opmars is."

"Neem nu Nesquick", zegt November ook aan VTM Nieuws. "De consument wordt gelokt door ijzer, vitamine D en zink. Gezondheid zogezegd. Maar kijken we op de achterzijde, dan zien we dat het product vol met suiker zit. Dat is een probleem dat we bij heel wat producenten tegenkomen. Het is zeker geen alleenstaand geval."

De organisaties hebben ook de pijlen gericht op gezondheidsclaims, die een link leggen tussen een voedingsmiddel en het effect dat dat zou hebben op de gezondheid van de consument.

Wetgeving bestaat

Er bestaat nochtans Europese wetgeving, maar het onderzoek van de verschillende betrokken organisaties leert dat die niet volstaat. In 2006 al werden voedingsprofielen aangekondigd. In een Europese verordening is te lezen dat die moesten vermijden dat "de algemene nutritionele status van een voedingsmiddel verhuld wordt". De consumentenorganisaties pleiten er bij de Commissie dan ook voor om de profielen in te voeren.

"We vieren de trieste negende verjaardag van de niet-invoering van de voedingsprofielen, waardoor misbruik voorkomen zou kunnen worden", zegt Monique Goyens, algemeen directeur van BEUC. "Hopelijk komt er geen tiende verjaardag."

"Open discussie op wetenschappelijke basis"

De Belgische voedingssector zegt alvast niet a priori gekant te zijn tegen de invoering van voedingsprofielen. "Vanuit Fevia zijn we daar niet sowieso tegen", reageert Fevia-woordvoerder Nicholas Courant. "Maar dan moet er wel een open discussie gevoerd worden, op wetenschappelijke basis, en niet op basis van vooroordelen over bepaalde productcategorieën. Als dat zou gebeuren, hebben die producenten niet langer incentives om aan innovatie te doen - consumenten zullen die producten toch niet kopen. De debatten erover beloven complex te worden, en zullen ook complex móeten zijn. Het is materie die niet van vandaag op morgen beslist kan worden, maar dat betekent niet dat we die discussie niet moeten voeren. Zulke voedingsprofielen kunnen immers leiden tot meer duidelijkheid voor zowel consument als fabrikant."

De Europese Commissie zelf reageert terughoudend op hetvoorstel van BEUC.

De EU werkt nu aan de "herziening van de EU-richtlijn ter zake uit 2006", zegt een woordvoerster. "Daarna pas kan beslist worden of de doelstelling ook zonder voedingsprofielen kan bereikt worden, en of er alternatieven zijn." Het resultaat van de review wordt verwacht in het voorjaar.