Test Aankoop: "Invoering van slimme meter moet uitgesteld worden" ADN

13 december 2018

15u52

Bron: Belga 0 De invoering van de slimme meter moet uitgesteld worden, zegt Test Aankoop. De consumentenorganisatie wijst naar de aanhoudende problemen met het datasysteem voor verbruiksgegevens in de energiesector - nodig om digitale meters op een slimme manier te kunnen gebruiken.

De verplichte invoering van de slimme meters was in Vlaanderen aanvankelijk gepland vanaf januari. Maar omdat vertraging opgelopen werd, zouden de meters vanaf 1 juli 2019 geïnstalleerd worden.

Problemen

De huidige aanpak van het centraal datasysteem loopt al een tijd niet vlot. Atrias, het samenwerkingsverband van de Belgische netbeheerders dat het datasysteem bouwt, liet gisteren weten dat architecten en experten in de komende weken het in opbouw zijnde systeem onder de loep zullen nemen. Wat er al gebouwd is, wordt gestabiliseerd, en een aangepaste, gefaseerde verdere aanpak zal onderzocht en bepaald worden.



Het systeem is een cruciale factor bij de invoering van de digitale meters, omdat het de consument in staat moet stellen elektriciteit te verbruiken wanneer die goedkoop is via de zogenaamde "slimme tarieven", of prosumenten mogelijk moet maken hun overtollige stroom te vermarkten. Atrias benadrukt dat het de bedoeling is dat “zo snel als mogelijk een goed werkend, toekomstgericht en betaalbaar product voor de volledige Belgische energiemarkt gelanceerd wordt”.

Factuur

Test Aankoop is al langer gekant tegen de verplichte invoering van de digitale meters in België. “Met wat we vandaag vernemen, wordt het zelfs onmogelijk om de digitale meter de komende twee jaar überhaupt slim te maken, vermits de technologie gewoon ontbreekt”, klinkt het.

Daarenboven blijft het Atrias-project volgens Test Aankoop geld opslorpen. "Ruwe schattingen liggen tussen de 200 en 250 miljoen euro die het project zal gaan kosten. Een kost die de klant dreigt te moeten betalen via de elektriciteitsfactuur." "Onverantwoord", klinkt het bij Test Aankoop. "Zeker in het licht van de talrijke factuurstijgingen die de consument al te slikken heeft gekregen. Momenteel betaalt een gemiddeld Vlaams gezin zo rond de 1.000 euro per jaar en beterschap is niet in zicht.”