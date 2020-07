Test Aankoop: “EU-Commissie moet luchtvaartsector onderzoeken” JTO

22 juli 2020

15u58

Bron: Belga 0 Test Aankoop en elf andere consumentenorganisaties, alsook de overkoepelende Europese verbruikersvereniging BEUC vragen aan de Europese Commissie dat ze de praktijken van de luchtvaartmaatschappijen tijdens de coronacrisis onderzoekt en dat ze de maatschappijen ertoe dwingt om de rechten van de consument te respecteren. “In ons land alleen al zijn op een maand tijd 2.500 klachten van consumenten over omstreden praktijken van luchtvaartmaatschappijen binnengekomen”, zegt Test Aankoop.

De reiziger dwingen om vouchers te accepteren in plaats van in een terugbetaling te voorzien van het ticket, het gebrek aan informatie over het recht op vergoeding, vouchers aan slechtere voorwaarden, of nieuwe vluchten aan hogere prijzen én de misleidende informatie over de rechten van de consument vormen de “meest gehoorde klachten”, waarvan de Commissie nu officieel vanuit consumentenhoek op de hoogte werd gesteld.

“De praktijken waaraan de maatschappijen zich schuldig maken zijn een inbreuk op de EU-verordening inzake de rechten van de passagiers”, klinkt het.

Klachtenformulier

“Van bij de start van deze crisis is ons callcenter overspoeld geweest met klachten aangaande de praktijken van luchtvaartmaatschappijen. De Europese Commissie is vanwege de Europese dimensie van dit probleem, het best geplaatst om actie te ondernemen”, zegt Simon November, woordvoerder van Test Aankoop.

De consumentenorganisatie nodigt mensen uit het klachtenformulier in te vullen op www.testaankoop.be/reisformulier. Sinds de lancering van het platform een maand geleden, signaleerden ruim 2.500 consumenten hun problemen.

.@Testaankoop en @beuc dienen dossiers in tegen luchtvaartmaatschappijen bij de Europese Commissie voor het niet respecteren van de regels inzake passagiersrechten #travel #corona https://t.co/hOevbzCSqh Simon November(@ SNovember_TA) link