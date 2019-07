Test-Aankoop: “Elk jaar lopen liefst 100.000 Belgen zorginfectie op in ziekenhuis” Consumentenorganisatie eist meer transparantie van ziekenhuizen ADN

29 juli 2019

15u37

Bron: Belga 0 Test-Aankoop wil dat ziekenhuizen meer informatie ter beschikking stellen over hygiëneparameters, zodat patiënten ze kunnen vergelijken voor wat betreft de frequentie van zorginfecties en op basis daarvan kunnen kiezen waar ze bepaalde onderzoeken of behandelingen ondergaan. Dat stelt Martine Van Hecke, als arts verbonden aan de consumentenorganisatie, in het blad Test Gezondheid.

Volgens Test-Aankoop worden in ons land jaarlijks liefst 100.000 Belgen geconfronteerd met een zorggerelateerde infectie die ze opliepen tijdens een verblijf in een ziekenhuis. "Elk jaar sterven in ons land zo'n 3.000 patiënten aan de gevolgen van een ziekenhuisinfectie zoals de besmetting met een virus, bacterie of schimmel die ze opliepen tijdens een ziekenhuisopname. Als we daar ook de zorginfecties in bijvoorbeeld revalidatiecentra of bejaardentehuizen bijtellen ligt het werkelijke aantal wellicht meer dan dubbel zo hoog", aldus de verbruikersorganisatie in Test Gezondheid.

Hygiëne

Uit recent onderzoek blijkt dat het in België veel beter kan met de hygiëne. Het gaat hierbij niet alleen om een goede handhygiëne. "Ook in België werd bijvoorbeeld vastgesteld dat nog geen derde van de bevraagde gezondheidswerkers, artsen en verpleegkundigen alle aanbevolen preventieve maatregelen toepast bij de plaatsing van een nieuwe centraal veneuze katheder (CVC), dat een voorname oorzaak is van zorginfecties. België doet het op dat vlak bovendien minder goed dan andere landen. Naar schatting zou het aantal zorginfecties mits strengere hygiëneprocedures met minstens een derde kunnen worden teruggedrongen", aldus Test-Aankoop.

Kiezen

Test-Aankoop is van oordeel dat de patiënt het recht heeft om een zorginstelling te kiezen op basis van openbare cijfers over zorginfecties. "We willen meer transparantie over inspectieverslagen en kwaliteitsmetingen. Patiënten moeten deze resultaten vrij kunnen raadplegen zodat zij op basis hiervan kunnen kiezen waar ze bepaalde onderzoeken of behandelingen ondergaan. Hoewel je veel kunt opzoeken over hoe ziekenhuizen scoren voor bepaalde hygiëneparameters kun je ze nog niet vergelijken op basis van de meest relevante parameters zoals de frequentie van bepaalde zorginfecties", aldus Van Hecke.