Test-Aankoop eist actie van regering om stijging van energiefactuur te verzachten ADN

03 oktober 2018

15u51

Bron: Belga 0 Consumentenorganisatie Test-Aankoop eist actie van de regering om de stijging van de energiefactuur te verzachten. Met nu al 1 op de 5 gezinnen in energie-armoede is dat meer dan ooit een noodzaak, zo klinkt het.

In vergelijking met september 2017, loopt de elektriciteitsprijs voor een gemiddeld gezin volgens de consumentenorganisatie op met 142 euro en de gasprijs met 246 euro.

Test-Aankoop verwijt elektriciteitsproducent Engie Electrabel en nucleaire waakhond FANC foute beslissingen, en de overheden het uitblijven van een toekomstvisie op het vlak van energie. "We noteren een inflatie van 2,78 procent, het hoogste cijfer sinds oktober 2012, met als grootste boosdoener de energieprijzen", klinkt het. Daarom herhaalt Test-Aankoop bijvoorbeeld de vraag aan de regering om de btw op elektriciteit te verlagen van 21 naar 6 procent.

Veranderen van leverancier?

Test-Aankoop raadt consumenten wier gas- en elektriciteitscontract nog loopt, aan om voorlopig niet te veranderen van leveranciers. Mensen die geconfronteerd worden met een aflopend contract daarentegen, adviseert de organisatie om te kiezen voor een energieleveringscontract met een variabele formule.

Klanten die toch opteren om voor een vast contract te gaan, kunnen volgens Test-Aankoop steeds gebruikmaken van hun recht om over te stappen naar een ander contract, wanneer de prijzen weer genormaliseerd zijn. Belangrijk aandachtspunt is daar evenwel de vaste vergoeding, die heel wat leveranciers aanrekenen en die niet pro rata verrekend wordt, wanneer je beslist naar een andere leverancier over te stappen.