Test Aankoop eist 200 euro schadevergoeding voor elke Facebookgebruiker kg

30 mei 2018

13u39

Bron: Belga 4 Test Aankoop en haar Italiaanse, Portugese en Spaanse zusterorganisaties lanceren een collectieve rechtsvordering tegen Facebook. Aanleiding is het schandaal rond Cambridge Analytica waarbij aan het licht kwam dat de gegevens van meer dan 87 miljoen Facebookgebruikers zonder toestemming werden gedeeld met derden. Test Aankoop wil dat consumenten opnieuw baas worden over hun eigen gegevens en een vergoeding krijgen als die onwettig worden gebruikt. Ze eist 200 euro schadevergoeding per Facebookgebruiker.

Meteen na het losbarsten van het schandaal rond Cambridge Analytica richtten Test Aankoop en de zusterorganisaties een formele ingebrekestelling aan Facebook met duidelijke vragen. Sindsdien was er verschillende keren contact met de sociaalnetwerksite, maar dat leverde onvoldoende antwoorden op. Ook tijdens de recente hoorzitting met Mark Zuckerberg in het Europees Parlement kwamen er onvoldoende antwoorden.

Nu vinden de consumentenorganisaties dat ze lang genoeg geduld hebben gehad. Consumenten verdienen meer dan enkel verontschuldigingen, luidt het.

Schadevergoeding

"Meer en meer is duidelijk geworden dat het Cambridge Analytica-schandaal slechts één van de vele illustraties is van een economisch model dat is gebaseerd op het delen en (onwettelijk) gebruiken van gegevens, zonder dat de gebruiker hierover correct wordt ingelicht of zijn expliciete toestemming heeft gegeven. Door dit te doen, heeft Facebook de privacywetgeving geschonden alsook de wetgeving ter bescherming van de consument", stelt Test Aankoop.

De consumentenorganisaties schatten de schade voor de gebruiker op minstens 200 euro per persoon en willen die terugeisen van Facebook. "Het is vanzelfsprekend aan de rechter om te bepalen en te beslissen hoeveel de uiteindelijke schadevergoeding zal bedragen."

"Baas over eigen gegevens"

Volgens Test Aankoop behoren de gegevens die Facebook verzamelt enkel en alleen de consumenten toe. "Zij moeten dan ook te allen tijde baas zijn over hun eigen gegevens, weten waarvoor die zullen worden gebruikt en een correcte vergoeding ontvangen voor de toegevoegde waarde die hun gegevens hebben opgeleverd voor ondernemingen die er gebruik hebben van gemaakt. Wanneer hun gegevens op onwettelijke wijze worden gebruikt, moeten ze een compensatie krijgen", aldus de consumentenorganisatie.

Facebookgebruikers die zich willen aansluiten bij de 'class action', kunnen dat doen via de website van Test Aankoop.

.@Testaankoop lanceert een collectieve rechtsvordering tegen Facebook https://t.co/vXjgqVbSLV #classaction #Notyourpuppets #MyDataisMine pic.twitter.com/Mssgl1Fekj Test Aankoop(@ Testaankoop) link