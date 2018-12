Test Aankoop boos: “Promotie maken voor vlees in scholen? Dat doet vragen rijzen” ADN

19 december 2018

11u04

Bron: Test Aankoop 1 Consumentenorganisatie Test Aankoop is niet te spreken over pedagogische dossiers die scholen hebben toegestuurd gekregen “ter promotie van vleesconsumptie”. “Dat gaat lijnrecht in tegen de meest recente aanbevelingen van de milieu- en gezondheidsinstanties die net een beperking van vleesconsumptie aanraden”, klinkt het.

Test Aankoop meldt dat het VLAM (Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing) en zijn Waalse tegenhanger Apaq-W in november drie pedagogische dossiers hebben verspreid onder scholieren ter promotie van het eten van vlees.



“In de boekjes wordt een idyllisch beeld geschetst van de veeteelt in Vlaanderen. Maar er wordt met geen woord gerept over de echte leefomstandigheden van dieren die worden gekweekt in het kader van massaproductie, noch wordt de impact die broeikasgassen hebben op het milieu aangehaald”, terwijl “veeteelt verantwoordelijk is voor 14,5% van de totale uitstoot van broeikasgassen”.

Milieu en gezondheid

“Jammer”, stelt Test Aankoop, “want het probleem van klimaatopwarming moet dringend worden aangepakt en dus moeten ook kinderen worden gesensibiliseerd”.



“Deze campagne houdt ook geen rekening met de aanbevelingen van het ministerie van Volksgezondheid”, gaat de organisatie verder. Test Aankoop wijst er op dat “wordt aangeraden het vleesverbruik te beperken tot 300 à 500 gram per week”. “Bij hogere hoeveelheden stijgen de gezondheidsrisico’s, meer bepaald op colorectale kanker.” Nog vreemder volgens Test Aankoop is dat beide ministeries “gelijktijdig pleiten voor een daling van vleesconsumptie”.

Actie

“Wij hebben de ministers Joke Schauvliege en André Colin, bevoegd voor milieu in de Vlaamse en Waalse regering, aangeschreven om hun intenties te kennen. Vandaag campagne voeren om vleesconsumptie aan te moedigen lijkt ons niet echt zinvol”, besluit Test Aankoop.

“Integendeel, wij pleiten ervoor om de sector van de veeteelt en vlees voor te bereiden op een ecologische transitie. Wij blijven ervan overtuigd dat een verandering van het voedselsysteem noodzakelijk is om de doelstellingen van Parijs inzake een daling van de broeikasgassen te respecteren.”