Terwijl Leo (12) en z'n ouders genieten van terrasje, wordt zijn rolstoel gestolen in Durbuy

09 augustus 2019

18u03

Bron: RTL Info, Facebook 20 Domper op de vakantievreugde van een gezin in Durbuy: terwijl Gerald, zijn vrouw en hun gehandicapte zoon Leo (12) iets gingen drinken, werd de rolstoel van de tiener gestolen. De vader is “erg geschokt” door de diefstal en heeft een oproep geplaatst op Facebook.

Het gezin is met vakantie in Barvaux, in de provincie Luxemburg, en bracht gisteren een bezoek aan Durbuy. Terwijl de familie in de namiddag een terrasje aan het doen was, werd de marineblauwe rolstoel van Leo, die motorisch gehandicapt is, gestolen.

Het koppel en hun zoon hadden kort daarvoor de stoel geparkeerd aan de ingang van het terras, en zelf plaatsgenomen aan een nabijgelegen tafel. “We zaten op anderhalve meter van de rolstoel”, vertelt vader Gerald aan RTL Info. Hij en zijn partner hadden geen zicht op de stoel, hun 12-jarige zoon Leo wel, maar die heeft de diefstal niet zien gebeuren.

Toen de ouders hun drankje op hadden, en Leo zijn ijsje, ontdekten de drie dat de rolstoel verdwenen was. Leo’s moeder is in omliggende horecazaken nog navraag gaan doen, maar van de rolstoel bleek geen spoor meer. Vader Gerald is gechoqueerd door de diefstal. Zijn zoon Leo heeft een motorische handicap, waardoor hij niet altijd zelfstandig kan stappen. “Hij heeft de rolstoel nodig wanneer wandelen te lastig wordt, zodat hij kan rusten.”

“De rolstoel gaat altijd met ons mee. Op vakantie, naar pretparken,... Nog nooit heeft iemand hem aangeraakt. Het is een rolstoel, geen speelgoed.” De vader legt uit dat het gezin om de drie jaar een budget kan krijgen om te besteden aan een mobiliteitshulpmiddel voor hun zoon, zoals een rolstoel. “We hadden deze stoel nog maar twee jaar, waardoor we nu nog geen recht hebben op nieuwe financiële hulp.”

De vader van de tiener zette gisteren een bericht op Facebook waarin hij vraagt om uit te kijken naar de rolstoel. De ouders zeiden vandaag ook een klacht te zullen indienen bij de politie. De uitbaters van de brasserie hebben gisterenavond de bewakingsbeelden bekeken, maar het is niet bekend of dat iets heeft opgeleverd.