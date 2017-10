Terugweg in mineur: auto van Duits gezin brandt uit op E34 VTT

Een auto is zaterdagnamiddag volledig uitgebrand op de E34 in Zandhoven in de richting van Antwerpen. De inzittenden, een gezin uit Duitsland op terugweg naar huis, konden zichzelf in veiligheid brengen. De bestuurder kon het voertuig tijdig aan de kant krijgen. Het brandde volledig uit. Het gezin ging zelf voor een oplossing zorgen.