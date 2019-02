Terugkeer IS-strijders: “In afwachting van een oplossing, moeten we bewijsmateriaal verzamelen” ADN

22 februari 2019

08u15

Bron: Belga 0 "De verzameling van bewijsmateriaal is cruciaal.” Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken en Defensie Didier Reynders gisterenavond gezegd over de IS-strijders in Syrië van wie de VS willen dat Europa ze repatrieert.

De discussie over de terugkeer van IS-strijders laaide de afgelopen dagen op nadat de Amerikaanse president Donald Trump de Europese bondgenoten opriep hun strijders terug te halen en te berechten. De VS trekken straks hun troepen terug uit Syrië, en de vrees bestaat dat de Europese strijders die nu met de steun van de Amerikanen in Koerdische kampen worden vastgehouden, op vrije voeten komen en nieuwe aanslagen plegen in Europa.

"Niemand is er tegen om te kijken wat gedaan kan worden in het geval van een Amerikaanse terugtrekking”, zei Reynders na een ontmoeting met de Amerikaanse minister van Defensie ad interim, Patrick Shanahan, in Washington. Met die nuance dat België niet wordt opgeroepen om grondtroepen te sturen. Maar wat betreft het voorstel van Shanahan om een veiligheidszone ("safe zone") te installeren in het noordoosten van Syrië is de deadline "zeer kort" om die een wettelijke basis te geven, herhaalde de minister. Overleg is in volle gang, met Nederland, Frankrijk, Denemarken of het Verenigd Koninkrijk.

Volgens Reynders bevinden zich momenteel vier Belgische IS-strijders in Koerdische kampen. België verdedigt een vorm van internationale berechting. “Waarom geen detentiecentrum in Irak? Maar in afwachting van een oplossing is het verzamelen van bewijsmateriaal cruciaal, wat betreft deze gevallen”, benadrukt de minister. Het is ook daarom dat de Veiligheidsraad gisteren heeft gevraagd aan het federaal parket en aan de OCAD (Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse) om de individuele gevallen onder de loep te nemen.