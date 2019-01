Teruggekeerde Syriëstrijder die verdacht werd van diefstal autopsierapporten slachtoffers aanslagen 22 maart weer vrijgelaten TT

23 januari 2019

16u29

Bron: Belga 0 De Brusselse kamer van inbeschuldigingstelling heeft Iliass Khayari, de man die verdacht wordt van de diefstal van de autopsierapporten van de slachtoffers van 22 maart, vrijgelaten. Dat meldt het Brusselse parket-generaal.

Khayari, een teruggekeerde Syriëstrijder, ontkent elke betrokkenheid bij de feiten, maar werd door de onderzoeksrechter in verdenking gesteld. De raadkamer had eerder wel zijn aanhouding bevestigd maar Khayari ging daartegen in beroep.