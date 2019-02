Teruggekeerde kinderen van Syriëstrijder mogen opgevangen worden door hun oma ADN

05 februari 2019

11u12

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 0 De twee kinderen van een IS-strijder die gisteren vanuit Turkije naar België teruggekeerd zijn, mogen van de jeugdrechter opgevangen worden door hun grootmoeder. "De kinderen zijn veilig en wel bij de oma", zegt Mohamed Ozdemir, de advocaat van de vrouw.

Het gaat om de twee dochters van Amina Ghezzal (29) uit Beverlo (Beringen); Maria (4) en Sirin (2). De moeder vluchtte eind 2017 met haar kinderen weg uit het zelfverklaarde kalifaat van Islamitische Staat (IS) in Syrië. De vrouw zit in Turkije in de cel, waar ze tot tien jaar is veroordeeld. Daardoor zaten de kinderen al een jaar vast in Turkije. De vader van de kinderen, IS-strijder Abdelkarim Elouassaki, is in Syrië omgekomen.

Op 19 december oordeelde de rechter in kort geding dat België de reisdocumenten voor de kinderen moet bezorgen. De Belgische Staat is tegen die beschikking in beroep gegaan, omdat ze meent dat de uitspraak niet correct gemotiveerd is. Toch zijn de nodige reisdocumenten op 22 januari afgeleverd aan beide kinderen. Gisteren kwamen de kleuters aan op de luchthaven van Luik.



Het parket van Limburg vorderde de jeugdrechter “omwille van de bijzondere omstandigheden en de noden van de kinderen”.

Risicoanalyse

De jeugdrechter besliste dat Rachma Ayad, de grootmoeder langs de kant van de moeder, de kinderen mag opvangen. Er werd een risicoanalyse gemaakt van de grootouders, zegt haar advocaat.

"De kinderen zijn veilig en wel bij de oma. Het beroep in de zaak wordt morgen ingeleid, maar een uitspraak wordt pas binnen twee maanden verwacht. De Belgische Staat wil waarschijnlijk een precedent vermijden. In theorie kan de beslissing vernietigd worden en kunnen de meisjes teruggestuurd worden, maar zo ver zal het niet komen waarschijnlijk.”

In theorie kan de beslissing vernietigd worden en kunnen de meisjes teruggestuurd worden, maar zo ver zal het niet komen waarschijnlijk Advocaat Mohamed Ozdemir.

“Vooruit denken”

Grootmoeder Rachma Ayad hoopt zich in ieder geval definitief over de kinderen te kunnen ontfermen. “We willen vooral vooruit denken”, vertrouwde ze ons onlangs toe. De oma verklaart niet bezorgd te zijn over negatieve reacties. “Het gaat hier over kleuters die niets liever willen dan een rustige en stabiele omgeving”, zegt ze. “De oudste vroeg iedere dag via WhatsApp of haar boekentas en haar fietsje al klaarstaan.” Het meisje van 4 jaar oud zou binnen de maand al naar school kunnen gaan. Zij spreekt een aardig mondje Nederlands - naast het Syrisch dat ze in oorlogsgebied heeft geleerd.

