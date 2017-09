Teruggekeerde jihadi-mama komt vrij, maar mag niet meer op internet Siebe De Voogt

10u37

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 0 rv Canide 'Aicha' H. Een 24-jarige vrouw uit Merelbeke is door de Brugse raadkamer vrijgelaten onder strenge voorwaarden in een lopend terreuronderzoek. De vrouw mag niet op internet en mag geen smartphone gebruiken.

De bekeerde Candide 'Aicha' H. (24) keerde zes maanden geleden via Turkije terug uit Syrië met haar twee maanden oude baby en zoontje van anderhalf. Vader van het oudste kind was de Antwerpse Syriëstrijder Fahd Asamghi, met wie H. zich aansloot bij terreurgroep Jabhat Ansar al-Din.

Het jongste kind is de zoon van een andere, niet-geïdentificeerde strijder. Na de arrestatie van hun moeder verbleven de kinderen bij hun oma in Gavere. Volgens het Gentse jeugdparket waren er geen problemen met hun leefomstandigheden. De verdachte mag na haar vrijlating dan ook bij hen gaan wonen.

Het verslag van de gerechtspsychiater gaf de doorslag in de beslissing van de raadkamer. "Volgens de deskundige is er een zeer laag risico op recidive en vormt mijn cliënte geen gevaar voor de maatschappij", aldus meester Mohamed Özdemir. Candide H. kreeg wel een hele reeks strenge voorwaarden opgelegd. Zo mag de vrouw niet op internet of sociale media. De verdachte mag na haar vrijlating ook geen smartphone gebruiken.