Terugdraaiende teller voor eigenaars zonnepanelen wordt afgeschaft in Brussel

15 juli 2019

16u02

Bron: Belga 42 Vanaf 1 januari 2020 wordt de terugdraaiende teller voor de eigenaars van zonnepanelen in het Brussels gewest afgeschaft. Dat schrijft zakenkrant L'Echo en dat wordt bevestigd op de website van netbeheerder Brugel. De compensatie voor kleine installaties (onder 5kW) valt enkel weg voor de netkosten, maar niet voor het onderdeel elektriciteit, luidt het nog. Concreet zal een particuliere eigenaar van zonnepanelen zo'n 150 euro per jaar meer moeten betalen op zijn energiefactuur.

Volgens L'Echo gaat het om ongeveer 4.000 gezinnen. Het principe van de terugdraaiende teller stond in Brussel al een tijdje ter discussie, de afschaffing staat nu geprogrammeerd op 1 januari volgend jaar.

Omdat alle eigenaars van zonnepanelen in Brussel verplicht een meter hebben waar het onderscheid zichtbaar is tussen de hoeveelheid afgenomen en geïnjecteerde stroom, is de berekening technisch perfect mogelijk, legt een woordvoerster van Brugel uit.

"Hiermee komt een einde aan de bestaande discriminatie, waarbij de 'klassieke' verbruikers op het vlak van de kosten van het distributienet gediscrimineerd werden tegenover de 'prosumers', aangezien die laatsten slechts aan deze kosten bijdroegen in verhouding met de nettohoeveelheid afgenomen energie, hoewel zij het distributienet hadden gebruikt voor alle afgenomen brutohoeveelheden", staat op de website van de distributienetbeheerder.

In Vlaanderen werd om dezelfde reden een prosumertarief ingevoerd, waarbij de eigenaar van zonnepanelen een vast bedrag per jaar betaalt voor het injecteren van energie op het distributienet.

De terugdraaiende teller blijft in Brussel voorlopig wel in voege voor het energieluik, omdat dit geen bevoegdheid is van de netbeheerder. "Daarvoor moet het besluit groene elektriciteit worden aangepast", klinkt het, een taak voor de volgende Brusselse regering.

