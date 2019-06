Terugbetaling medische applicaties loopt vertraging op kv

05 juni 2019

04u38

Bron: Belga 0 Patiënten kunnen voorlopig niet rekenen op een terugbetaling van medische apps. Dat blijkt woensdag uit een rondvraag van De Tijd bij bedrijven in de sector. De apps dienen bijvoorbeeld voor het monitoren van hartritmestoornissen of het opvolgen van revalidatieoefeningen.

Het RIZIV, dat zich buigt over terugbetalingen, werkt aan een procedure om medische apps terug te betalen, maar wil zich niet laten vastpinnen op een datum. Volgens goedgeplaatste bronnen kampt de overheidsdienst met organisatorische problemen.

De vertraging is een streep door de rekening van Maggie De Block (Open Vld). Als minister van Volksgezondheid maakte zij een strijdpunt van de introductie van medische apps in de gezondheidszorg. Ze had gehoopt dat de terugbetaling geregeld zou zijn voor de verkiezingen.



Er kwamen wel enkele criteria waaraan medische apps moeten voldoen om erkend te worden. Apps moeten medisch doen wat ze beloven en persoonsgegevens veilig en met respect voor de privacy opslaan. Acht apps zijn al erkend.

De terugbetalingsproblematiek blijft niet beperkt tot de bouwers van medische apps. Teleconsultaties, waarbij de dokter via videoconferentie contact heeft met de patiënt, worden ook nog niet terugbetaald.