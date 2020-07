Terugbellen naar contacttracers “tegen einde van de maand mogelijk” ADN

06 juli 2020

15u08

Bron: Belga 0 Wegens technische en pricavyredenen kunnen coronapatiënten en contacten van patiënten ten vroegste tegen het einde van de maand naar het callcenter van het contactonderzoek terugbellen. Dat zegt Joris Moonens, woordvoerder van het agentschap Zorg en Gezondheid.

Wie gecontacteerd wordt door het callcenter maar niet kan opnemen, kan niet zelf terugbellen. Als de contactonderzoekers de persoon in kwestie na twee dagen niet vast krijgen, volgt een huisbezoek.

‘Pragmatische keuze’

Het platform moest op korte termijn uitgebouwd worden en daarom zijn pragmatische keuzes gemaakt, verklaart Moonens. Een van die keuzes was om terugbellen niet mogelijk te maken.



Moonens erkent dat het bereik van het contactonderzoek verbeterd zou worden als mensen wel kunnen terugbellen. Daar wordt volgens hem volop aan gewerkt. Het gaat om een ingrijpende wijziging, maar de bedoeling is dat het tegen het einde van de maand wel mogelijk is.

Privacy

Moonens wijst nog naar een ander obstakel, privacy. "Het is gemakkelijker om te controleren of iemand wel echt is wie hij of zij zegt te zijn als we zelf contact opnemen", aldus Moonens. Er wordt daarom ondertussen volop gewerkt aan de procedures voor de contactonderzoekers. Ook die zouden eind deze maand klaar moeten zijn.

