Terug naar school in september met code geel: dit betekenen de kleurcodes NLA

15 augustus 2020

15u05

Bron: Eigen berichtgeving, VRT NWS 0 Alle leerlingen en studenten zullen tijdens hun eerste week in ‘code geel’ naar school gaan, met de mogelijkheid dat bepaalde scholen, universiteiten of hogescholen nadien naar ‘code oranje’ overgaan. Maar wat houdt elke kleurcode in? Wij vatten het voor u samen.

Code groen: geen risico op besmetting

Code groen betekent dat er geen risico op besmetting meer is, bijvoorbeeld als er een vaccin is tegen het nieuwe coronavirus. Dat is nog niet het geval.

Code geel: laag risico op besmetting

Leerlingen van het kleuter- en basisonderwijs zullen altijd voltijds naar school mogen gaan, ongeacht hoe het virus zich nog verder evolueert.

Bij code geel worden alle leerlingen van het middelbaar, deeltijds kunst- en volwassenenonderwijs 5 dagen per week op school verwacht. Iedereen draagt verplicht een mondmasker, ook in de klas, maar niet bij pauzes in de open lucht of tijdens sportactiviteiten. Mensen die geen personeel of leerling zijn van de school, komen daar enkel als dat noodzakelijk is. De scholen mogen ook geen schoolreis of andere activiteiten buiten de schoolmuren organiseren. In de week van 1 september gaan alle scholen open in code geel. Kwetsbare leerlingen worden in code oranje ontvangen (zie verder).

Universiteiten en hogescholen organiseren bij code geel zo veel mogelijk fysieke lesmomenten op de campus in combinatie met online lessen.

De aula’s van de universiteiten kunnen gebruikt worden met halve bezetting als iedereen een mondmasker draagt of op een vijfde van de bezetting als de studenten geen mondmasker dragen. In de lokalen waar practica en labo-oefeningen plaatsvinden, mogen alle plekken bezet zijn, op voorwaarde dat iedereen dan een mondmasker draagt.

Voor de hogescholen zijn er geen specifieke richtlijnen voor de bezetting van de lokalen. Wel moet er 25 procent minder studenten op de campus aanwezig zijn, wat met online onderwijs en lessen op de campus kan worden bereikt. Studenten moeten een mondmasker dragen als er geen 1,5 meter afstand kan worden gehouden.

Code oranje: matig risico op besmetting

Bij code oranje worden meer clusters van besmettingen vastgesteld en verhoogt het risico op besmetting. Als code oranje wordt afgekondigd in een gemeente, blijven leerlingen van het kleuter- en basisonderwijs en van de eerste graad secundair onderwijs nog 5 dagen per week, voltijds dus, naar school gaan. Leerlingen van de tweede en derde graad secundair onderwijs, deeltijds kunst- en volwassenenonderwijs zijn dan maar de helft van de onderwijstijd op school, waarschijnlijk week om week. Kwetsbare leerlingen in scholen die nog code geel hebben, worden daar in code oranje ontvangen.

In de universiteiten wordt bij code oranje altijd een mondmasker gedragen in de aula’s, waar nog maar een vijfde van de bezetting gebruikt mag worden. Lessen met kleinere groepen mogen doorgaan in een lokaal op halve bezetting als iedereen een mondmasker draagt of op een vijfde van de bezetting als er geen mondmasker gedragen wordt. Practica en labo-oefeningen gaan door en de volledige bezetting van het lokaal mag worden gebruikt, op voorwaarde dat iedereen een mondmasker draagt.

Hogescholen beperken het aantal aanwezige studenten op de campus tot maximaal 20 procent van de studenten. Zoveel mogelijk lessen gaan online door.

Code oranje wordt afgekondigd in gemeenten waar de situatie acuut is. Het secundair, hoger, volwassenen- en deeltijds kunstonderwijs schakelt in die gemeente over naar de bovengenoemde richtlijnen. Op aangeven van de data aangeleverd door Celeval/RAG, wordt de bestaande lokale crisiscel, aangevuld met representatieve vertegenwoordigers van het onderwijs, CLB en Agentschap Zorg en Gezondheid samengeroepen. Zij delen het voorstel van beslissing van dit overleg mee aan de betrokken onderwijsminister. De onderwijsminister kan dit voorstel van beslissing goed- of afkeuren.

Het ligt nog niet vast welke scholen na 1 september code oranje zullen krijgen, maar volgens Weyts zal dat in sommige gemeenten wel het geval zijn.

Code rood: hoog risico op besmetting

In het middelbaar, deeltijds kunst- en volwassenenonderwijs is er weinig verschil tussen code rood en code oranje.

Bij code rood beperkt het hoger onderwijs fysiek contact op de campus zo veel mogelijk. Op de universiteiten worden alle colleges op campus opgeschort en vervangen door afstandsonderwijs, behalve practica en labo-oefeningen. Die mogen nog altijd doorgaan, maar iedereen moet een mondmasker dragen. Hogescholen beperken het aantal aanwezige studenten op de campus tot maximaal 10 procent van de studenten. Zoveel mogelijk lessen vinden online plaats.

