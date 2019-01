Terrorist uit Luik krijgt er in beroep nog 7 jaar cel bij ADN

08 januari 2019

13u35

Bron: Belga 0 Het hof van beroep van Luik heeft Noureddine Hamecha, een 35-jarige man uit Luik die banden heeft met terreurgroep IS, veroordeeld tot een celstraf van 17 jaar. Dat is 7 jaar meer dan dat hij in eerste aanleg had gekregen. Hij is ook de Belgische nationaliteit kwijt.

Hamecha kreeg in eerste instantie een gevangenisstraf van 10 jaar opgelegd en raakte zijn Belgische nationaliteit kwijt. Het hof van beroep van Luik bevestigde het afnemen van die nationaliteit en verlengde tegelijk de celstraf tot 17 jaar. De rechter ziet in de illegale activiteiten van Hamecha het bewijs dat de man de waarden eigen aan een democratische staat verwerpt.

Noureddine Hamecha, zoon van Algerijnse ouders, werd in de zomer van 2016 opgepakt. Hij bekende te sympathiseren met de terreurbeweging Islamitische Staat en gaf toe tot drie keer toe te hebben geprobeerd om naar Syrië te trekken. Uit onderzoek bleek voorts dat de man vele reizen naar Europese landen maakte en contact had met geradicaliseerde personen. Hij ronselde ook vrouwen en was betrokken bij de handel in valse documenten. Hij had al een uitgebreid strafblad met diefstallen en overvallen.