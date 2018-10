Terreurverdachten ook overvallers van Brusselse antiquair (70)? mvdb

10 oktober 2018

14u14

Bron: La Capitale - Belga 0 Speurders hebben een link gelegd tussen de overval op de Brusselse antiquair Jean-Pierre Witmeur, in mei 2017, en het dossier rond de broers Akim en Khalid Saiuti, die in juli 2017 opgepakt werden op verdenking van terrorisme. Op wapens die bij Akim Saouti gevonden werden, is immers het DNA aangetroffen van de antiquair. Dat meldt La Capitale en het nieuws wordt bevestigd door het federaal parket.

Volgens La Capitale konden juwelen die ook bij Akim Saouti aangetroffen werden, gelinkt worden aan een home-invasion bij een juwelier in Eigenbrakel.

Franse en Belgische speurders kwamen op 5 juli 2017 in actie om een terreurcel op te rollen waarvan vermoed werd dat die vergevorderd was in de voorbereiding van een nieuwe terreuraanslag. Bij de actie stootte de politie op een heel arsenaal wapens en munitie, en op uniformen van politie en de civiele bescherming.

Kamikaze Riders

In Frankrijk werd de 42-jarige Salah Ghemit opgepakt, een man met een zwaar crimineel verleden die geradicaliseerd zou zijn, en in België vlogen de broers Akim en Khalid Saouti in de cel. Beiden zijn broers van Saïd Saouti, het kopstuk van motorbende Kamikaze Riders die in oktober 2016 tot 6 jaar cel werd veroordeeld voor terrorisme.

Uit het onderzoek bleek dat Ghemit en de broers Saouti regelmatig telefonisch contact hadden en dat er minstens één ontmoeting was in het Brusselse. Speurders beschikken immers over videobeelden waarop te zien is hoe Ghemit samen met Akim Saouti de garagebox bezoekt waar de wapens gevonden werden.

Op die wapens blijkt nu het DNA te zitten van de Brusselse antiquair Jean-Pierre Witmeur. Die werd op 12 mei 2017 het slachtoffer van een gewelddadige overval in zijn winkel in de Magdalenasteenweg. De man werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk overleed op 12 december 2017.