Terreurverdachte wou in Frankrijk vliegtuig kapen en een soort 9/11 uitvoeren ADN

18 oktober 2019

10u52

Bron: Belga 0 In Frankrijk is enkele weken geleden een terreurverdachte opgepakt die een vliegtuig wou kapen. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken, Christophe Castaner, gisterenavond op de zender France 2 gemeld. De verdachte had de aanslagen van 11 september 2001 als voorbeeld genomen, zei de minister.

In de Verenigde Staten werden bij 9/11 ongeveer 3.000 mensen gedood. Islamisten vlogen met drie gekaapte passagiersvliegtuigen in het World Trade Center in New York en het Pentagon in Washington. Een vierde toestel stortte in een veld in Pennsylvania neer.

Op de vraag of de man een vliegtuig wou kapen, antwoordde Castaner: "Dat was zijn plan". Hoe ver hij met zijn plannen gevorderd was, is niet duidelijk. De terreurverdachte werd in Parijs door de ordetroepen opgepakt.



Sinds 2013 zijn in Frankrijk volgens Castaner 60 terreuraanslagen verijdeld. Het land kampt sinds jaren met islamistische terreur waarbij tot dusver meer dan 250 mensen het leven lieten. Begin deze maand stak een vermoedelijk geradicaliseerde werknemer van de Franse politie vier van zijn collega's dood, waarna hij doodgeschoten werd.