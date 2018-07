Terreurverdachte wil terug naar België komen Guy Van Vlierden

07 juli 2018

00u00 0

Op het proces in Frankrijk tegen vier beheerders van het extremistische internetforum 'Ansar Al-Haqq' is de Tunesische Belg Farouk Ben Abbes (32) gisteren veroordeeld tot vier jaar cel. Hij krijgt ook levenslang verbod om het Franse grondgebied te betreden, wat er wellicht toe zal leiden dat hij na zijn celstraf terugkeert naar België.

Zelf verklaarde Ben Abbes al plannen in die zin te hebben, ook als hij vrijuit zou gegaan zijn. "Ik wil me weer in België vestigen en werken voor een organisatie die vluchtelingen opvangt", vertrouwde hij de rechtbank toe. Ben Abbes ontkende dat hij de bedoeling had om mensen aan te zetten tot terreur, net als medebeklaagde Nordine Zaggi.