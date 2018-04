Terreurverdachte uit Zonhoven blijft in de cel zitten Redactie

20 april 2018

18u57

Bron: belga 1 De raadkamer in Hasselt heeft de aanhouding bevestigd van de 22-jarige Semir M. uit Zonhoven die in de cel zit op verdenking van het plannen van een aanslag in Nederland en mogelijk ook in België. Semir M. werd door een Hasseltse onderzoeksrechter aangehouden en opgesloten.

De man was pas sinds januari dit jaar voorwaardelijk in vrijheid gesteld na een veroordeling van de Hasseltse correctionele rechtbank. Hij en zijn 19-jarige zus, allebei van Servische afkomst, kregen in juni vorig jaar 3 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk.

Hij kreeg die veroordeling omdat hij banden had met Islamitische Staat (IS) en omdat hij als tussenpersoon optrad voor artikels die zijn zus vertaalde voor het glossy propagandamagazine Dabiq. De drie rechters verklaarden hen schuldig aan deelname aan een terroristische groepering en aan het verspreiden van IS-propaganda.

De jongeman vloog in december 2016 achter de tralies wegens verdachte gedragingen aan de winkel Primark en bij het evenement Winterland in Hasselt.

De man volgde op het internet allerlei propagandakanalen van IS. Hij bekeek een instructievideo "Hoe ongelovigen aanvallen en hoe bommen maken". Op zijn smartphone ontdekten de speurders 1.973 gruwelijke beelden uit Syrië en Irak en filmpjes, die het martelaarschap en zelfmoordaanslagen verheerlijkten. Hij schreef ook een gedicht in het Bosnisch over het martelaarschap. De correctionele veroordeling had hem blijkbaar niet tot inkeer gebracht, want hij was na zijn vrijlating opnieuw bezig met het plannen van een aanslag in Nederland en mogelijk ook in ons land.