Terreurverdachte uit Haren ontkent aanslagplannen kv

22 november 2018

17u28

Bron: Belga 0 Voor het Brusselse hof van beroep is vandaag het proces begonnen tegen de 29-jarige Nader H. De man uit Haren was in maart tot 7 jaar cel veroordeeld omdat hij jihadistische propaganda had verspreid en geprobeerd had explosieven te fabriceren. Hij zou in de gevangenis ook contacten gehad hebben met één van de verdachten van de aanslagen van 22 maart in Brussel.

Bij zijn ondervraging door het hof van beroep ontkende Nader H. dat hij enige bedoeling had gehad om een aanslag te plegen, of dat het zijn bedoeling was anderen te rekruteren of aan te zetten om een aanslag te plegen.

Wapens en geld

Nader H. was in september 2016 opgepakt, nadat de federale politie hem op het spoor was gekomen via de app Telegram. Op die app bleek H. in contact te staan met een Fransman die een jihadistisch propagandakanaal uitbaatte en in zijn conversaties met die Fransman zou H. laten uitschijnen hebben, dat hij bereid was een aanslag te plegen, en daar zelfs concrete plannen voor maakte. Zo deelde hij een recept om het explosief TATP te maken. In conversaties met een 15-jarige jongen uit Verviers zou H. die uitlatingen herhaald hebben en zou hij herhaaldelijk gesproken hebben over plannen of manieren om aan wapens te geraken, of geld om de aanslag te financieren.

“Grootspraak”

"Dat was vooral grootspraak", verklaarde H. vandaag. "Ik deed niet veel meer dan herhalen wat andere op diezelfde kanalen vertelden. Ik zei dat ik plannen had voor een aanslag om het gesprek gaande te houden, ik heb nooit de bedoeling gehad een aanslag te plegen. Als ik zoveel praatte over manieren om aan geld te geraken, was dat om mijn gesprekspartners aan het lijntje te houden, om zogezegd uit te leggen, waarom ik niet tot actie overging."

H. was naar eigen zeggen niet geradicaliseerd, maar had in de IS-kanalen wel een manier gevonden om tot een groep te behoren. De man lag immers met zichzelf in de knoop, nadat hij niet volledig hersteld was van een ongeval. Toch was hij naar eigen zeggen verwonderd over de massale hoeveelheid IS-propaganda die op zijn computer en smartphone was aangetroffen.

"Ik besefte niet dat het zoveel was", klonk het. "Ik word nu opgevolgd door een deradicaliseringsbegeleider, die me helpt een oplossing te vinden voor mijn situatie. Uit die gesprekken heb ik geleerd dat ik al die dingen veel te licht heb opgenomen, dat ik het onvoldoende ernstig heb genomen."

Handleidingen

Op zijn computer en smartphone werd niet alleen propaganda gevonden, maar ook verschillende recepten om verschillende soorten explosieven te maken, gaande van TNT tot C4 en TATP, maar ook handleidingen om pijpbommen, molotovcocktails, napalm en cyanide te maken.

"Ik weet hoegenaamd niet of die recepten wel echt zijn, of ze wel werken", zei H. daarover. "Ik heb ze alvast nooit uitgeprobeerd."

H. had ook een aantal van die recepten en heel wat propaganda doorgestuurd naar andere contacten, maar dat was volgens de man enkel om hen te informeren en nooit met de bedoeling hen te rekruteren.