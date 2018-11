Terreurverdachte ontkent aanslagplannen: parket eist 9 jaar cel voor ronselen jihadi's en aanslagplannen adv

Het federaal parket heeft een gevangenisstraf van 9 jaar gevorderd tegen Nader H., een 29-jarige man uit Haren. De beklaagde was in maart tot 7 jaar cel veroordeeld omdat hij jihadistische propaganda had verspreid en geprobeerd had explosieven te fabriceren. Hij zou in de gevangenis ook contacten gehad hebben met één van de verdachten van de aanslagen van 22 maart in Brussel.

Bij zijn ondervraging door het hof van beroep gisteren ontkende Nader H. dat hij enige bedoeling had gehad om een aanslag te plegen, of dat het zijn bedoeling was anderen te rekruteren of aan te zetten om een aanslag te plegen.

Nader H. was in september 2016 opgepakt nadat de federale politie hem op het spoor was gekomen via de app Telegram. Op die app bleek H. in contact te staan met een Fransman die een jihadistisch propagandakanaal uitbaatte en in zijn conversaties met die Fransman zou H. laten uitschijnen hebben dat hij bereid was een aanslag te plegen, en daar zelfs concrete plannen voor maakte. Zo deelde hij een recept om het explosief TATP te maken. In conversaties met een 15-jarige jongen uit Verviers zou H. die uitlatingen herhaald hebben en zou hij herhaaldelijk gesproken hebben over plannen of manieren om aan wapens te geraken, of geld om de aanslag te financieren.

“Grootspraak, maar werkelijkheid is anders”

"Meneer H. beweert dat het allemaal grootspraak was, maar de werkelijkheid is anders", sprak de federaal procureur. "Voor mij is het duidelijk dat hij ervoor gekozen heeft om zijn strijd op deze manier te voeren, in plaats van naar Syrië te gaan en daar de wapens op te nemen. Hij heeft er bewust voor gekozen via Facebook, Telegram en andere sociale media een jong en kwetsbaar publiek op te zoeken en hen aan te zetten tot radicalisering en aanslagen."

De federaal procureur verwees naar de beruchte IS-ronselaar Rachid Kassim die via Telegram verschillende mensen in Europa had aangezet tot aanslagen, onder meer de aanslag op de Franse priester Jacques Hamel en op een Frans koppel politieagenten. "Eén van H.'s minderjarige contacten stond in rechtstreeks contact met Kassim zelf en hield hem op de hoogte van de gesprekken met H. en hun plannen", ging de procureur verder. "Die plannen waren ook concreet en behoorlijk angstaanjagend. Zo was er sprake van om een aanslag te plegen vlakbij een gasleiding, om zoveel mogelijk schade en slachtoffers te veroorzaken.”

IS-vlag in cel

De uitspraken van H. op de sociale media waren dan ook allesbehalve onschuldig, net zoals alle IS-propaganda die op zijn computer en smartphone werd aangetroffen. “In zijn cel is een zelfgetekende IS-vlag aangetroffen, die alleen van zijn hand kan zijn”, merkte de federaal procureur ook op. Het federaal parket eiste dan ook een gevangenisstraf van 9 jaar, met een veiligheidsperiode.