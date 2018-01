Terreurverdachte Mohammed Bakkali in beschuldiging gesteld in Frankrijk EB

26 januari 2018

16u01

Bron: Belga 2 Mohammed Bakkali, één van de verdachten in het onderzoek naar de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs, is in Frankrijk in beschuldiging gesteld. Eerder op de dag meldde het federaal parket dat de man aan de Franse autoriteiten overgeleverd werd. Hij was ook in verdenking gesteld in het onderzoek naar de verijdelde terreuraanslag op de Thalys, op 21 augustus 2015.

De 30-jarige Bakkali wordt beschuldigd van terroristische bendevorming, medeplichtigheid aan moord en terroristische moordpogingen, en medeplichtigheid aan vrijheidsberoving voor de aanslagen van 13 november 2015, waarbij 130 doden en meer dan 350 gewonden vielen.

In de zaak van de Thalys wordt hij beschuldigd van terroristische bendevorming en medeplichtigheid aan terroristische moordpogingen. Het parket vraagt zijn voorlopige hechtenis.

De 29-jarige Mohammed Bakkali werd eind november 215 opgepakt en aangehouden wegens terroristische moorden en deelname aan de activiteiten van een terroristische groep. Een BMW die hij huurde, werd gezien in de omgeving van twee safehouses waar de aanslagen in Parijs zouden voorbereid zijn, in Charleroi en Auvelais. Mohammed Bakkali zou onder een valse naam ook een safehouse in de Henri Bergéstraat in Schaarbeek gehuurd hebben, waar onder meer DNA-materiaal van Salah Abdeslam werd aangetroffen.

De politie vond bij hem bovendien een video waarin een topman van het Studiecentrum voor Kernenergie in Mol werd bespioneerd. Intussen is gebleken dat die video gemaakt werd door de broers El Bakraoui, die zich op 22 maart opbliezen in de luchthaven Brussels Airport en het metrostation Maalbeek.

Computer in vuilnisbak

Bakkali wordt ook in verband gebracht met het appartement in de Max Roosstraat in Schaarbeek waar de broers El Bakraoui zich de weken voor de aanslagen schuilhielden. Op een computer die aangetroffen werd in een vuilnisbak vlakbij dat appartement, hebben speurders een testament van Ibrahim El Bakraoui gevonden, waarin Bakkali vermeld wordt. In dat testament zou Ibrahim El Bakraoui Bakkali vrijpleiten van elke directe betrokkenheid bij de aanslagen in Parijs en Brussel.

In de lente van 2016 schreef het Franse gerecht al een Europees aanhoudingsbevel uit tegen Mohammed Bakkali, in het onderzoek naar de aanslagen in Parijs. Op 30 juni 2016 besliste de kamer van inbeschuldigingstelling al dat Bakkali aan Frankrijk mocht overgeleverd worden, maar dat hij een eventuele celstraf in België moest uitzitten. Dat EAB was tot op vandaag echter nog niet uitgevoerd omdat de man ook nog van nut kon zijn in het Belgische onderzoek naar de aanslagen in Parijs.

Mislukte aanslag Thalys

Eind oktober 2017 werd Mohammed Bakkali dan ook in verdenking gesteld voor de mislukte aanslag in de Thalys. Die mislukte aanslag vond op 21 augustus 2015 plaats. De 26-jarige Ayoub El Khazzani was in het station Brussel-Zuid zwaarbewapend op de trein gestapt. Hij verschool zich in het toilet, waar hij even voorbij de Franse grens met de wapens in de hand uitkwam. Maar omdat El Khazzani door vier reizigers - drie Amerikanen en een Brit - overmeesterd werd, raakten uiteindelijk maar drie mensen gewond. Enkele dagen na de mislukte aanslag werd Ayoub El Khazzani in Frankrijk al in verdenking gesteld voor pogingen tot moord met terroristisch oogmerk.

Huiszoekingen

Kort na de aanslag kwam aan het licht dat El Khazzani een tijdlang in Sint-Jans-Molenbeek had verbleven en meer dan waarschijnlijk linken had met Abdelhamid Abaaoud, spilfiguur van de terreurcel van Verviers en de aanslagen in Parijs. Eind oktober pakten speurders bij een reeks huiszoekingen in Sint-Jans-Molenbeek, Anderlecht, Laken, en in de gevangenissen van Andenne en Marche-en-Famenne, vier personen op voor verhoor.

Van die vier werden alleen Mohammed Bakkali en Youssef Siraj in verdenking gesteld. Youssef Siraj zou in augustus 2015 onderdak gegeven hebben aan Abdelhamid Abaaoud en Ayoub El Khazzani, allebei net terug uit Syrië, en dat enkele dagen voor de mislukte aanslag op de Thalys.

Welke rol Mohammed Bakkali zou gespeeld hebben bij de aanslag op de Thalys, is nog niet duidelijk. Bakkali zelf ontkent ook elke betrokkenheid bij die feiten.

In beschuldiging gesteld

