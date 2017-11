Salah Abdeslam hult zich opnieuw in stilzwijgen op nieuwe hoorzitting rvl

16u01

Salah Abdeslam, de enige overlevende van het terreurcommando dat de aanslagen van november 2015 in Parijs uitvoerde, heeft woensdag opnieuw geweigerd te antwoorden op de vragen van de Franse rechter tijdens zijn vijfde verhoor sinds zijn inbeschuldigingstelling anderhalf jaar geleden. Dat heeft het Franse persagentschap AFP vernomen bij een gerechtelijke bron.

Abdeslam werd op 18 maart 2016 gearresteerd in de Brusselse gemeente Molenbeek, toen hij al vier maanden op de vlucht was. Op 27 april 2016 werd hij aangeklaagd, onder meer voor terroristische moorden, maar hij weigerde steeds te praten tegen de Franse rechter.

Tijdens zijn vorige oproeping op 24 april werd hij langdurig ondervraagd over de voorbereidingen van de aanslagen van 13 november, de wagens die hij huurde, zijn reizen door Europa om de leden van de cel te vervoeren, en de apparatuur die werd aangekocht en gebruikt kon worden om explosieven te maken. Hij gaf echter op geen enkele vraag antwoord.

In december wordt Abdeslam in België berecht voor "moordpoging in een terroristische context op meerdere politieagenten", tijdens de schietpartij in Vorst enkele dagen voor zijn arrestatie. Tegen de verwachtingen in wil hij aanwezig zijn op zijn proces. België vroeg Frankrijk officieel om hem over te dragen. Over de modaliteiten van zijn overbrenging zijn nog gesprekken aan de gang tussen Frankrijk en België.