Nu ook aanhangers van extreemlinks en extreemrechts op terreurlijst OCAD IB

20 oktober 2018

05u15

Bron: Belga 0 Terreurdreiging in België Op de OCAD-lijst, de terreurlijst waar ons land de namen van radicale Syrië-strijders op verzamelde, staan nu ook de namen van een twintigtal extreemlinkse en extreemrechtse aanhangers. Dat melden Het Nieuwsblad, de Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg en De Standaard vandaag.

Onlangs werden de bevoegd­heden van de OCAD-lijst door een lijvig koninklijk besluit uitgebreid. De databank is daardoor niet meer louter voorbehouden voor de registratie van geradicaliseerde moslims. Inmiddels zijn ook de ­namen van 16 ­extreemlinkse en zeven extreemrechtse personen aan de lijst toegevoegd.

Gewelddadige anarchisten

In de eerste categorie gaat het bijvoorbeeld om gewelddadige anarchisten van de Franstalige groep La Cavale, die door het federaal parket vervolgd worden. Ze verhinderden onder meer de bouw van een gevangenis in de Brusselse gemeente Haren.

Aan extreemrechtse kant staat onder meer Oost-Vlaming Tomas Boutens op de lijst. Hij is een van de kopstukken van het neonazistische Bloed, Bodem, Eer en Trouw. Hij werd veroordeeld tot vier jaar cel wegens terrorisme.

Vooronderzoek naar Dries Van Langenhove

Dries Van Langenhove, de oprichter van Schild en Vrienden, staat volgens de informatie van de Mediahuis-kranten nog niet op de OCAD-lijst. Wel zou er een vooronderzoek lopen om na te gaan of hij aan de lijst moet worden toegevoegd.