IS-terrorist die wil terugkeren naar ons land: "Ik was kandidaat voor aanslag in België" GVV

05u00

Bron: eigen berichtgeving 3 RV VRT Tarik Jadaoun Terreurdreiging in België Ons land heeft goede redenen om Tarik Jadaoun, de IS’er uit Verviers die in een Iraakse cel zit, te wantrouwen. Want de man zat tot over zijn oren in de terreur. Hij toonde zich zelfs bereid om een aanslag te plegen in zijn thuisland, zo heeft hij bekend.

"Journalistenpraat." Zo wuifde Jadaoun (29) zijn reputatie van topterrorist weg toen hij vorige maand sprak met VRT-reporter Rudi Vranckx. "Het is niet mijn fout dat er aanslagen waren in België en Frankrijk", beweerde hij. "Ik gaf daar geen orders voor." Een meeloper die niet veel meer heeft misdaan dan voor het verkeerde kamp te kiezen, zo stelde hij zich voor. Doordrongen van spijt én bereid om samen te werken met de Belgische veiligheidsdiensten, als die er tenminste voor zorgen dat hij de doodstraf ontloopt die hem in Irak boven het hoofd hangt.

Maar aan de Amerikanen die hem daar verhoorden, gaf Jadaoun een heel andere werkelijkheid toe. Hij bekende rechtstreeks betrokken te zijn bij meerdere aanslagcomplotten – waarvan er zeker twee tot doden in Europa hebben geleid – en zichzelf ook voor zo’n bloedbad kandidaat gesteld te hebben. Dat blijkt uit vertrouwelijke verslagen van die verhoren die Het Laatste Nieuws in handen kreeg. Ook zwoer hij in november nog dat hij niets wist over nieuwe aanslagplannen, terwijl hij in december zei dat Islamitische Staat nog altijd terroristen in Europa verborgen heeft zitten. En het valt op dat hij wel honderduit vertelde over IS’ers die al gedood of gevlucht waren, maar amper iets loste over de echt belangrijke namen. (GVV)

