Gerommel binnen inlichtingendiensten: mogelijke spionage voor Rusland en geheime reisjes naar Syrië voor onderhandelingen met regime Assad

15 februari 2019

15 februari 2019

Bij de militaire inlichtingendienst ADIV (Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid) is het hoofd van de afdeling Contraspionage op non-actief geplaatst, terwijl een majoor verdacht wordt van "medewerking aan Russische spionage". Dat schrijft De Morgen donderdag op basis van meerdere anonieme bronnen. Daarnaast zijn ook twee medewerkers van de dienst naar Syrië gereisd om te onderhandelen met het regime van president Assad. Voormalig minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) zegt niet op de hoogte te zijn geweest.

Bij ADIV botert het al langer niet tussen de afdeling Inlichtingen (I), die wordt bevolkt door militairen, en de afdeling Contraspionage (CI), waar hoofdzakelijk burgers aan de slag zijn.

Het hoofd van CI, Clement Vandenborre, werkt veertig jaar voor de inlichtingendienst, maar zou zichzelf onmogelijk hebben gemaakt bij zijn jongere collega’s, die protesteren tegen de manier waarop de hoofdcommissaris leidinggeeft. Bovendien wordt hij ervan verdacht vertrouwelijke documenten te hebben vernietigd in een papierversnipperaar. Zolang er geen duidelijkheid is, moet Vandenborre thuis blijven. Zijn bureau werd eind januari verzegeld. Zelf betwist hij de beschuldigingen formeel.

Binnen ADIV ettert het al langer. Het conflict tussen de afdelingen I en CI speelde een bepalende rol in het ontslag van generaal Eddy Testelmans in 2016. De vroegere topman vertrok met pensioen nadat acht officieren van de dienst CI, onder wie Vandenborre, een zeer kritische brief over zijn beleid stuurden naar toenmalig defensieminister Steven Vandeput (N-VA). Diens kabinetschef, generaal Claude Van de Voorde, nam vervolgens over.

Twee jaar later is duidelijk dat Van de Voorde er niet in geslaagd is om orde op zaken te stellen. Zo loopt er een klacht tegen de afdeling I, die zou zijn gestuurd vanuit de afdeling CI, Een van hun collega’s, een majoor, wordt beschuldigd van medewerking aan Russische spionage. Tijdens een operatie in Servië in 2016 zou hij een Servische vrouw toegang hebben gegeven tot vertrouwelijke informatie. Die bron werkte mogelijk als dubbelagent voor Rusland. Het federaal parket en toezichthouder Comité I voeren nu samen een onderzoek. Een interne doorlichting pleitte hem eerder vrij.

ADIV-baas Van de Voorde beseft hoe nijpend de situatie is. Hij wil tegen volgend jaar een groot hervormingsplan uitrollen, maar loopt intussen zelf steeds meer in het vizier. De generaal, die zijn carrière maakte binnen de luchtmacht, zou niet de juiste achtergrond hebben om de militaire inlichtingendienst te hervormen, klinkt het.

Trips naar Damascus

Na de aanslagen in Parijs en Brussel stonden de Belgische inlichtingendiensten onder druk om meer informatie te verzamelen over IS en Europese jihadisten. Twee ervaren inlichtingenofficieren van ADIV reisden daarom minstens twee keer af naar de hoofdstad Damascus om er te spreken met vertegenwoordigers van de Syrische inlichtingendienst en de entourage van president Bashar al-Assad. Er zouden ook plannen zijn geweest om de toenmalige topman van de inlichtingendienst, generaal Eddy Testelmans, in te vliegen voor aftastende gesprekken met de entourage van Assad. Zover kwam het echter nooit. Testelmans is intussen met pensioen.

Dubbele agenda

De bedoeling achter deze toenadering was dubbel. De militaire inlichtingendienst wilde achterhalen of het regime nuttige informatie bezat over Europese jihadisten. Tegelijk probeerde ADIV een vorm van noodcommunicatiekanaal op te zetten. De Belgische F-16's namen tussen 2014 en 2017 deel aan de luchtbombardementen tegen IS. Als ooit een Belgische piloot neergehaald zou worden boven Syrië, wilde de militaire inlichtingendienst klaar zijn om hem snel te redden.

Uiteindelijk werd er nooit een concrete deal afgesloten. De reden hiervoor is onduidelijk.