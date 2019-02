Belgische militaire inlichtingendienst zocht toenadering tot regime van Assad IB

Bron: Belga 0 Terreurdreiging in België De militaire inlichtingendienst ADIV (Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid) zocht in 2016 toenadering tot het Syrische regime van Bashar al-Assad. Belgische officieren reisden minstens twee keer af naar Damascus. Dat schrijft De Morgen vandaag. Voormalig minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) zegt niet op de hoogte te zijn geweest.

Na de aanslagen in Parijs en Brussel stonden de Belgische inlichtingendiensten onder druk om meer informatie te verzamelen over IS en Europese jihadisten. Twee ervaren inlichtingenofficieren van ADIV reisden daarom minstens twee keer af naar de hoofdstad Damascus om er te spreken met vertegenwoordigers van de Syrische inlichtingendienst en de entourage van president Bashar al-Assad. Er zouden ook plannen zijn geweest om de toenmalige topman van de inlichtingendienst, generaal Eddy Testelmans, in te vliegen voor aftastende gesprekken met de entourage van Assad. Zover kwam het echter nooit. Testelmans is intussen met pensioen.

De bedoeling achter deze toenadering was dubbel. De militaire inlichtingendienst wilde achterhalen of het regime nuttige informatie bezat over Europese jihadisten. Tegelijk probeerde ADIV een vorm van noodcommunicatiekanaal op te zetten. De Belgische F-16's namen tussen 2014 en 2017 deel aan de luchtbombardementen tegen IS. Als ooit een Belgische piloot neergehaald zou worden boven Syrië, wilde de militaire inlichtingendienst klaar zijn om hem snel te redden.

Uiteindelijk werd er nooit een concrete deal afgesloten. De reden hiervoor is onduidelijk.