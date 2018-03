237 gevangenen in de gaten gehouden voor risico op radicalisering ADN

15 maart 2018

09u13

Er zitten in de Belgische gevangenissen 237 mensen die in het oog worden gehouden door de Cel Extremisme. De 22 meest radicale gevangenen werden in een speciale afdeling opgesloten, zo blijkt vandaag uit cijfers van het Gevangeniswezen.

De Cel Extremisme werd in 2015, na de terreuraanslagen in Parijs, binnen het Gevangeniswezen opgericht om te voorkomen dat er mensen in de gevangenis radicaliseren.

Bij de 237 mensen die extra in de gaten worden gehouden door die Cel, bevinden zich zowel veroordeelde gevangenen als geïnterneerden en mensen die in voorlopige hechtenis vastzitten. Het gaat overigens niet enkel om mensen die wegens hun link met terrorisme opgesloten werden. Ook gevangenen die voor andere feiten achter de tralies zitten, maar wel bekend staan om hun religieus fanatisme, vallen onder het regime.

De lijst met 237 gevangenen is onder meer opgesteld op basis van informatie van de inlichtingendiensten en van het gerechtelijk verleden van de betrokkene. Ook de observaties binnen de gevangenis spelen een rol bij de samenstelling van de lijst, die regelmatig opnieuw geëvalueerd wordt.

Speciale afdelingen

De betrokken gevangenen zitten doorgaans in de normale afdelingen van de gevangenis opgesloten. Maar wanneer ze ervan verdacht worden hun medegevangenen te beïnvloeden, kunnen ze wel worden overgebracht naar een inrichting waar ze opgevolgd kunnen worden door een sociaal assistent en een psycholoog. Dat kan gebeuren in de gevangenissen van Gent, Brugge, Sint-Gillis, Andenne en Lantin.

De extreem gevaarlijke gevallen worden in de speciale D-Rad:ex-afdelingen in de gevangenis van Hasselt en Ittre geplaatst. De gevangenen zitten er alleen in hun cel, mogen geen contact hebben met gedetineerden uit andere afdelingen en worden ook vaker gecontroleerd. Momenteel vallen 22 gevangenen onder dat regime: 14 in Ittre en 8 in Hasselt.