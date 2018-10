Termont waarschuwt voor rechtse coalitie: "Geen stad waar het ieder voor zich is"

Dieter Bauwens

11 oktober 2018

14u18

Bron: De Morgen 0 Afscheidnemend Gents burgemeester Daniël Termont (sp.a) heeft een polemische brief geschreven aan de Gentenaars. "U zult kunnen kiezen tussen een stad voor élke Gentenaar of een stad waar mensen tegen elkaar worden opgezet en het dus ‘wij tegen zij’ is."

Na 12 jaar als burgemeester gaat Termont op pensioen. Hij is de "persoonlijke verdachtmakingen en stemmingmakerij" tijdens de verkiezingscampagne beu en wil het naar eigen zeggen weer over de inhoud hebben.

Volgens de sp.a'er staan de Gentenaars zondag voor een duidelijke keuze "tussen een sociaal-duurzame en progressieve stad, waar het kartel sp.a-Groen voor staat, of een gesloten, conservatieve samenleving waarin rechts het voor het zeggen heeft".

Daarna volgt een opsomming waarin hij de polarisering enkel vergroot. Gent staat volgens Termont immers ook voor de keuze "tussen een blijvende strijd tegen de armoede zoals nu gebeurt tot tevredenheid van de betrokken actoren, of een stad waarin beleidsmakers zeggen: 'Het is uw eigen schuld, trek uw plan'" en de keuze "tussen een stad waar het middenveld en de bewoners worden betrokken en ondersteund, of een stad waar het ieder voor zich is".

De toon van de brief is opvallend. Terwijl Rudy Coddens, lijsttrekker voor sp.a-Groen, steeds benadrukt dat hij wil verbinden, doet Termont nu wat hij zijn tegenstanders – vooral N-VA – steeds verwijt, namelijk polariseren.