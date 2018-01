Termont spreekt laatste keer als burgemeester op nieuwjaarsdrink in Gent: "Draag zorg voor onze stad" AJA

15u59

Bron: Belga 5 PN / James Arthur Gekiere Gents burgemeester Daniel Termont In Gent heeft de traditionele nieuwjaarsdrink zondag 13.500 inwoners gelokt, meldt het Gentse stadsbestuur. "Het is de laatste keer dat ik u hier als burgemeester nieuwjaar wens", zei Daniel Termont (sp.a). "Dit is een afscheid dat eigenlijk geen afscheid is, want ik blijf nog een jaar hard werken voor Gent en voor u allemaal."

Termont stopt na de gemeenteraadsverkiezingen eind 2018 met de actieve politiek. "Ik doe het nog altijd met evenveel plezier als de eerste keer, elf jaar geleden", zei de burgemeester.

Hij verwees in zijn speech naar de woorden van de overleden Amsterdamse burgemeester Eberhard Van der Laan. "Hij schreef op zijn sterfbed 'Lieve bewoners, draag zorg voor elkaar'. Laat dat ook hier en nu mijn boodschap zijn aan de Gentenaars. Draag zorg voor uw buurt, zoals u altijd hebt gedaan. Draag zorg voor onze stad, die we altijd samen hebben gemaakt. Draag zorg voor elkaar en laat u niet meeslepen in de polarisatie van onze samenleving."

Vrede als centraal thema

De nieuwjaarsdrink stond in het teken van vrede, naar aanleiding van de honderdste verjaardag van het einde van de eerste wereldoorlog. De drink was aan haar negentiende editie toe. Er werden 28.834 gratis drankjes geschonken en het stadsbestuur had voor de receptie een budget van 20.000 euro. Ivago en de stad Gent stelden voor de drankbedeling 13.000 herbruikbare bekers ter beschikking.