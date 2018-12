Termont neemt afscheid van Gentse gemeenteraad “Altijd getracht burgervader van elke Gentenaar te zijn” Daimy Van den Eede

17 december 2018

20u09

Bron: VTM NIEUWS 0

Daniël Termont heeft afscheid genomen van de gemeenteraad in Gent. Daarin zetelde hij 42 jaar lang. Sinds 2006 was hij ook burgemeester. “Ik heb altijd getracht een burgervader van elke Gentenaar te zijn”, zei Termont in zijn afscheidsspeech.