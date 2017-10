Termont laakt "bitsig" politiek klimaat "sinds N-VA aan de macht is" rvl

08u20

Bron: VRT NWS 225 Wannes Nimmegeers Daniël Termont (64), afscheidnemend burgemeester van Gent, zit 41 jaar in de politiek, maar zegt nu dat hij er in het huidige politieke klimaat niet opnieuw aan zou beginnen. Volgens Termont gaat het er te hard aan toe in de Belgische politiek. "Ik ben er van overtuigd dat dat komt sinds de N-VA aan de macht is", zegt hij aan VRT. "Ze zeggen niet waarvoor ze staan en zeggen permanent dat het de schuld van anderen is."

Termont (sp.a) werd voor de podcast 'Het Creatieve Lab' geïnterviewd en had het daar onder meer over het huidige politieke klimaat. Volgens Termont gaat het er steeds harder en bitsiger aan toe in de politiek. "Die bitsigheid is niet mijn vorm van aan politiek te doen", zegt Termont.



Termont verwijst onder meer naar zijn "dik medisch dossier" van de laatste jaren (hij leed aan darmkanker en onderging een hartoperatie, red). "Maar los van dit heb ik de politiek zien evolueren naar een bitsig iets, waar men afrekent en waar men op personen speelt. Ik heb een dik vel gekweekt in de loop van de jaren, maar ik heb het er wel moeilijk mee."

"Niet opnieuw aan beginnen"

"Mocht u mij vorig jaar gevraagd hebben: spijt het u dat u met pensioen moet gaan, dan zou ik gezegd hebben ja. Want ik doe het ontzettend graag. Als u het mij nu vraagt, dan zeg ik: het spijt me niet dat ik met pensioen zal gaan. De manier waarop er vandaag aan politiek gedaan wordt, is niet mijn stijl om aan politiek te doen."



"Ik zal hier 42 jaar gezeten hebben in deze raadszaal waar we nu zijn, ik heb hier echt waar 41 jaar ontzettend veel plezier gehad, ook zware discussies gehad, en ik vind dat we ideologisch moeten strijden. Maar de wijze waarop er vandaag persoonlijke aanvallen komen, dat is niet mijn stijl om aan politiek te doen. En mocht ik twintig of dertig jaar jonger zijn, ik zou er niet aan beginnen."

Mocht ik twintig of dertig jaar jonger zijn, ik zou er niet aan beginnen. Daniël Termont (sp.a)

"Niet mijn stijl"

"Van waar dat komt? Ik ben ervan overtuigd dat dat komt sinds de N-VA aan de macht is. Dit is een andere vorm en stijl van aan politiek te doen. Permanent niét zeggen waar je voor staat, en wat uiteindelijk uw doelstellingen zijn, maar permanent zorgen dat het de schuld is van anderen, van de socialisten en van Termont. En dan permanent aanvallen. Ik heb in al die jaren voldoende ervaring om dat allemaal te kunnen relativeren, maar dit is echt niet de stijl van politiek doen die ik gedurende die veertig jaar gewoon was."